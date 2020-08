V Bielorusku to už niekoľko týždňov vrie a tamojším občanom vyjadrujú podporu čelní predstavitelia jednotlivých štátov z celého sveta. Pridal sa k nim aj bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa, no hneď po tom sa vzdal svojej funkcie. Teraz sa čoraz hlasnejšie uvažuje o jeho žiadosti o azyl! Podľa Ministerstva zahraničných vecí ale musí prejsť riadnym procesom udeľovania azylu...

Riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga prezradil, že Leščeňa doteraz o azyl nepožiadal. Podľa slovenského zákona o azyle však nie je pri postupe udeľovania azylu diplomatický status relevantný. „Aj diplomat by teda bol podľa tohto zákona žiadateľom ako každá iná osoba a vo svojej žiadosti by musel vyšpecifikovať skutočnosti, pre ktoré o azyl žiada, napríklad z dôvodu prenasledovania za politické názory,“ povedal Tomaga.

Leščeňa rezignoval z postu veľvyslanca na Slovensku v utorok 18. augusta. Stalo sa tak po tom, čo podporil občanov Bieloruska, ktorí protestujú proti údajne sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých zvíťazil úradujúci prezident Alexandr Lukašenko. Premiér Igor Matovič minulý týždeň vyhlásil, že keby sa Leščeňa pre svoj postoj nemohol vrátiť do Bieloruska a požiadal by na Slovensku o azyl, za svoju odvahu by ho mal dostať.

Leščeňu v pondelok prijal minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Podľa neho rozhodnutie Leščeňu vyvolalo na Slovensku i za hranicami veľký rešpekt. Korčok sa veľvyslancovi poďakoval za doterajšie pôsobenie na Slovensku a následne opísal jeho situáciu: „Príbeh bieloruského veľvyslanca potvrdzuje, že aj diplomati sa dostávajú do hraničných situácií, ktoré im už viac nedovoľujú zastupovať vlastnú krajinu. Takto chápem rozhodnutie bieloruského veľvyslanca, ktoré na Slovensku, ako aj za našimi hranicami vyvolalo veľký rešpekt.“

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok a vpravo odchádzajúci bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa počas prijatia 24. augusta 2020 v Bratislave. Leščeňa rezignoval z postu veľvyslanca na Slovensku v utorok 18. augusta. Stalo sa tak po tom, čo podporil občanov Bieloruska, ktorí protestujú proti údajne sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých zvíťazil úradujúci prezident Alexandr Lukašenko. Zdroj: Martin Baumann

Situácia v Bielorusku nás podľa šéfa slovenskej diplomacie nenecháva ľahostajných, pričom stanovisko Slovenska je jednoznačné. „Sme za okamžité ukončenie násilia a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, zopakovanie prezidentských volieb v Bielorusku za dodržania príslušných medzinárodných štandardov a bezodkladné začatie politického dialógu medzi bieloruskými úradmi a tamojšou spoločnosťou,“ povedal Korčok.

Bieloruským občanom vyjadrujú podporu aj obyvatelia susednej Litvy. Až 50-tisíc z nich vytvorilo v nedeľu ľudskú reťaz dlhú 34 kilometrov z Vilniusu k bieloruským hraniciam na podporu protestov v Minsku a opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej, ktorá do Litvy utiekla po sporných prezidentských voľbách. „Som hrdý, že môj národ zareagoval na výzvu a prišiel sem, aby povzbudil Bielorusko,“ povedal litovský prezident Gitanas Nauseda.

