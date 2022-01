"Môžem hovoriť o mnohých veciach vo svete, ale ľudí nezaujíma nič iné než to, čo bude zajtra," skonštatoval. Výzvou v tomto roku bude podľa ministra vyrovnať sa s dôsledkami pandémie v ekonomickej oblasti, pričom poukázal aj na plán obnovy.

Zahraničná politika by podľa neho mala slúžiť záujmom SR. Zdôraznil, že je vždy bytostne prepojená s vnútorným dianím a nemožno o nej hovoriť izolovane. "Ja mám dobrý pocit z toho, že v zahraničnej politike koalícia drží spolu, aj keď sa vyskytli zložitejšie situácie v roku 2021," doplnil Korčok.

Na margo podmienok cestovania v rámci krajín EÚ do budúcna uviedol, že aktuálne beží diskusia o tom, ako sa nastaví platnosť európskych covidových pasov. "Sú krajiny, ktoré hovoria, že by sa mala výrazne skrátiť platnosť, odkedy dostanete poslednú dávku. My hovoríme, že by to malo byť deväť mesiacov a niektoré krajiny to chcú skrátiť na šesť mesiacov," priblížil. Želal by si v tejto veci viac spolupráce v rámci EÚ.

Výzvou pre Slovensko bude podľa neho aj zvýšiť zaočkovanosť obyvateľstva, aby sme dobehli ostatné krajiny. "Ak sa nám podarí presvedčiť veľkú časť obyvateľstva, že očkovanie nám dáva riešenie, ako žiť s covidom, tak nebudeme musieť siahať po krajných opatreniach," povedal šéf slovenskej diplomacie. Dodal, že ak budeme pristupovať k ďalším lockdownom, tak sa ekonomiky nielen na Slovensku, ale ani vo svete neudržia.