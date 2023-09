Keď Korčok oznamoval svoju kandidatúru na tlačovej konferencii, prezradil, že ho chceli podporiť známe tváre: „Som dojatý, že mnohé osobnosti boli pripravené stáť tu so mnou. Ja som však chcel, aby som oznámenie kandidatúry urobil takto. Neskôr budem poctený, ak sa osobnosti, ktoré zdieľajú moje hodnoty, postavia vedľa mňa.“ Netrvalo dlho a Magálová prišla podporiť Korčoka priamo do centra hlavného mesta, kde zbieral podpisy.

No nespravila iba to. Na transparentný účet zaslala Korčokovi na kampaň 500 eur! „Je to dobrý štart,“ odpovedala Magálová pre startitup.sk na otázku, či bude vo finančnej podpore pokračovať. Sám prezidentský kandidát si ukrojil z rodinného rozpočtu a na transparentný účet si vložil 20-tisíc eur. Od 30. augusta, keď si účet ku kampani založil, sa mu už vyzbieralo viac ako 54-tisíc eur! Medzi darcami sú mená ako Peter Nagy či Peter Hrivnak. Či ide o známeho speváka Petra Nagyho a lídra Horkýže Slíže Petra „Kuka" Hrivňáka, sa nám nepodarilo overiť. Nagy aj Slíže sú však dlhodobo apolitickí, čiže je to málo pravdepodobné. Najnovšie pribudol aj finančný dar od Lucie Žitňanskej. Mohlo by ísť o bývalú ministerku spravodlivosti počas tretej Ficovej vlády.

Financie však budú zbytočné, ak sa Korčokovi nepodarí vyzbierať aspoň 15-tisíc podpisov, ktoré musí získať ako občiansky kandidát na prezidenta. No zdá sa, že túto métu hravo dosiahne. „Takáto šóra sa vytvorila hneď pred začatím podpisovania,“ povedala poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková (39) na videu, v ktorom ukázala dlhý rad. Rovnako ako Magálová prišla aj ona vyjadriť exministrovi podporu hneď pri začatí petičnej akcie. „Tipujem, že podpisy budú vyzbierané tak za týždeň,“ dodala.

Korčokovi sa prišiel podpísať aj Cigánikovej stranícky kolega a exminister školstva Branislav Gröhling (49). „Prispejte Korčokovi podpisom na kandidatúru na prezidenta. Podporíte dobrú vec,“ odkázal Gröhling svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Korčok potrebuje na účasť v prezidentských voľbách 15-tisíc podpisov. Každý kandidát môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur.

Pozrite si v galérii zaujímavé fotky, ktoré vznikli pri zbieraní podpisov Ivana Korčoka.

