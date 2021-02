Aktuálna vláda premiéra Igora Matoviča má množstvo kritikov. Jedným z nich je aj konzervatívec a bývalý predseda KDH Alojz Hlina. V poslednej prezentácii názoru však pritvrdil a do Matoviča sa pustil vo veľkom štýle!

Expredseda KDH roky tvrdí, že je antipopulista. K politike však podľa mnohých pristupoval podobným spôsobom ako aktuálny predseda vlády Igor Matovi. Istý čas bol dokonca súčasťou jeho hnutia. Hoci toto obdobie komentuje nerád, pohľad na premiéra by tak mohol mať z prvej ruky.

Svoj profil na sociálnej sieti zaplavuje otvorenou kritikou pravidelne, a to aj potom, čo opustil post lídra kresťanských demokratov. Po neúspešných parlamentných voľbách sa z politického života stiahol.

Alojza Hlinu najnovšie rozčúlila včerajšia tlačovka Igora Matoviča, ktorú okomentoval poriadne štipľavo. Hoci by sme zvolený slovník by od konzervatívca nečakali, zrejme stavil na jednoduchú kartu. Zúfalé časy, si žiadajú zúfalé činy! "Baby, vyzleč si kabát. Pomaly. A vyzuj si topánky. To je striptízová scéna z filmu 9 a pol týždňa. Freud je neúprosný, podvedomie neoklameš," začal Hlina na sociálnej sieti.