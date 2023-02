Extenistka prekvapila svojich fanúšikov zábermi z vychyteného tetovacieho štúdia v centre Bratislavy. Na videu vidno profesionála, ako vyhotovuje nákres špeciálneho tetovania podľa predstáv Romany Tabák. „Ide o malý symbolček. Prepojenie, do ktorého som zakomponovala svojho syna aj babku," prezradila poslankyňa Sme rodiny pre Plus JEDEN DEŇ. „Rozmýšľala som nad tým dlho. Nikdy si nedávam tetovanie len tak zo dňa na deň. Musím byť s tým stotožnená a chcem to mať na celý život," hovorí.

Tetovanie jej vyhotovil profesionálny tatér Marek z Rooster Tattoo. „Povedala som mu moju predstavu, a on to navrhol tak, aby to bolo jedinečné a nie okopírované z internetu," zdôraznila. „Inšpirovala som sa znakom Kozorožca, pretože môj syn aj babka sa narodili v znamení zverokruhu Kozorožec," vysvetlila Tabák dôvody, pre ktoré sa rozhodla pre daný symbol. „Keby som chcela vytetovať mená, tak to je také otrepané," hovorí.

„Toto tetovacie štúdio je jedno z najlepších. Sú veľmi dobrí a šikovní. Nie sú to klasickí tatéri, ale skôr umelci," poznamenala Tabák. A ako znášala samotný proces tetovania? „Bolelo to. Bude sa to hojiť dva týždne," odpovedala na našu otázku.

Kto však chce vidieť výsledok celého procesu, má smolu. Bývalá tenistka nám totiž nechcela prezradiť, na ktorú časť tela si dala urobiť tetovanie, zároveň odmietla zaslať aj fotografie. Tým však naznačila, že ide o netradičné miesto. „Som zástanca tetovania, ktoré nie je vidno a má pre toho človeka veľký význam," hovorí Tabák.

V jej prípade ide v poradí o druhé tetovanie. Prvý obrázok si dala vytetovať ešte v roku 2017. Išlo o tzv. Ježišovu rybu - Ichthys, ktorá je najstarším kresťanským symbolom. Drobný znak sa nachádza pod jej ľavým kolenom. A či sa chystá urobiť aj ďalšie „kérky"? „Do budúcnosti ďalšie tetovanie určite neplánujem," uzavrela Tabák.

