S kontrolami na hraniciach stále nie je koniec: Česko ich zase PREDLŽUJE!

Česká republika predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 14 dní. V platnosti budú do 26. decembra. V stredu to podľa informácií stanice ČT24 schválila vláda. TASR so žiadosťou o potvrdenie informácie oslovila hovorcu českého premiéra Václava Smolku. Ten uviedol, že o výsledkoch rokovania kabinetu budú informovať až po jeho skončení na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.