Blíži sa koniec Remišovej? O všetkom sa môže rozhodnúť počas najbližších dní. Dnes by sa totiž mali konať krajské predsedníctva Za ľudí v Bratislave a Žiline. Počas nich sa zrejme bude hovoriť o mimoriadnom sneme strany, ktorý by mohol prerokovať aj otázku nového predsedu. Jeho zvolanie odsúhlasili už tri krajské predsedníctva a podľa stanov Za ľudí je na jeho otvorenie potrebný súhlas aspoň piatich z nich. Podľa podpredsedu strany Tomáša Lehotského (42) by sa mohol konať do konca júna. „Dôvodom je rastúca nespokojnosť regionálnych štruktúr. V členskej základni vzniká odpor proti krokom a rozhodnutiam strany. Snem vnímajú ako legitímnu možnosť pýtať sa na výsledky vedenia strany,“ vysvetlil.

V stredu sa má stretnúť aj vedenie strany, a to na žiadosť samotnej Remišovej. „Verím, že tam prejaví vôľu, aby sme demokraticky rozhodli o tom, ako ďalej bude naša strana smerovať a kto ju bude viesť," uviedla poslankyňa Vladimíra Marcinková (29). Viacerí členovia Za ľudí vrátane ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (46) koncom minulého týždňa uviedli, že s mimoriadnym snemom strany súhlasia. O Kolíkovej sa zároveň hovorí aj ako o horúcej kandidátke na novú predsedníčku, ona však túto otázku označila za predčasnú.

Podľa Remišovej podobné konflikty nepomáhajú členom Za ľudí. „V stredu 26. 5. má pokračovať rokovanie predsedníctva strany, a preto nerozumiem, prečo boli narýchlo zvolaní okresní predsedovia v troch krajoch. Nemám ani najmenší problém s tým, aby sa okresní predsedovia vyjadrili a hlasovali, ale mám za to, že okresní predsedovia majú povinnosť prejednať ďalší postup s členmi vo svojich okresných organizáciách," povedala.

Remišová tiež uviedla, že sa v sobotu zúčastnila na stretnutí členov v Košickom kraji, kde sa mali viacerí členovia ohradiť proti hlasovaniu svojich okresných predsedov. Podľa političky boli nespokojní s tým, že sa s nimi neskontaktovali a o hlasovaní o mimoriadnom sneme nevedeli. „Vyrušuje ma aj to, že všetky tri krajské predsedníctva zasadali v rovnakom čase, to môže budiť dojem, že bol záujem na tom, aby sa na nich nevedela zúčastniť predsedníčka strany," konštatovala Remišová s tým, že „toto vidí ako stranícke intrigy“, ktoré medzi slušných ľudí nepatria. „Mrzí ma postup mojich kolegov a vyzývam ich, aby zachovali slušnosť a férovosť a zároveň vytvorili priestor na vnútrostranícku diskusiu tak, aby sa naši členovia necítili tak, že ich názor je nepodstatný a ignorovaný,“ uzavrela.

Na stranu Remišovej sa pridal aj podpredseda Za ľudí Dušan Velič: „Obraz celostraníckej nespokojnosti s prácou našej predsedníčky vnímam skôr ako produkt manipulácie nespokojného krídla v predsedníctve strany. Je až tragikomické, že niektorí krajskí a okresní predsedovia, ktorí mesiace nekomunikovali so svojimi členmi, dokázali obrazne do 24 hodín zorganizovať jednomyseľné hlasovania.“ Dodal, že situácia v regiónoch vyzerá inak, než sa prezentuje v médiách. „Nebránim sa diskusii ani snemu, musí to byť však snem celej strany a nie snem nespokojencov,” zakončil Velič.

Veronika Remišová - predsedkyňa strany Za ľudí a ministerka investícii Zdroj: Jakub Kotian

Prečítajte si tiež: