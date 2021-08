Spolupráca Zvieracieho ombudsmana so Zelenou linkou prebieha od minulého roka. V najbližších dňoch sa linka iniciatívy, na ktorej sa prijímali podnety k týraniu zvierat, zlúči so Zelenou linkou. "Naša linka nebude dostupná, resp. bude na nej odkaz, že našich odborníkov nájdu na Zelenej linke," poznamenala Stanová. "Zelená linka je pripravená. Uvedomujeme si, že podnetov v rámci ochrany zvierat bude viac, ako ich bolo doteraz, pretože linka občianskeho združenia zanikne. Náš postup bude rovnaký ako v iných prípadoch v oblasti životného prostredia," uviedla líderka Zelenej linky Adriana Veselá.

Budaj poukázal, že ochrana zvierat je rozštiepená medzi envirorezort a ministerstvo pôdohospodárstva. Na MŽP sa riešia chránené zvieratá, pod agrorezort patria bežné a domáce zvieratá. Delenie zvierat by sa podľa Budaja mohlo prekonať práve pripravovaným zákonom o ochrane zvierat.



Kontrolu týraných zvierat robí Štátna veterinárna a potravinová správa, ktorá je podľa Kozelovej finančne a personálne poddimenzovaná. Kontroly týraných zvierat by mohli vykonávať štátni veterinári na základe zmluvy so štátom, navrhuje Kozelová. Pokračuje, že v rámci pripravovaného zákona by sa mali v prípadoch týraných zvierat rozviazať ruky aj enviropolícii.

Zelená linka je k dispozícii od 8.00 h do 16.00 h na telefónnom čísle či mailovej adrese, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ministerstva. Prostredníctvom linky je možné anonymne ohlásiť porušovanie zákonov, ktoré majú chrániť životné prostredie.

