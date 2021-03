Počas pondelkovej tlačovej besedy Sulík otvorene vyzval na demisiu premiéra s dôvetkom, že v prípade potreby ponúkne svoju funkciu ministra hospodárstva. Dokonca nevylúčil odchod SaS z vlády, ak Matovič neodstúpi. Premiérovi nechal čas na rozmyslenie do budúcej stredy (24. 3.). SaS však napriek ostrým vyjadreniam naďalej odmieta predčasné voľby a na poste šéfa kabinetu by si vedela predstaviť súčasného ministra financií Eduarda Hegera (44).

Na otázku, či o prípadnej náhrade premiéra vôbec uvažujú, nám vládne OĽaNO ani premiér neodpovedali. „V tejto chvíli vyjadrenia neposkytujeme," odkázal Richard Pekar z Úradu vlády. Neskôr však prišlo stanovisko hnutia, ktoré prízvukovalo už skorší odchod Marka Krajčího aj vôľu vyhnúť sa predčasným voľbám. Prezidentský palác napokon oznámil, že prezidentka Zuzana Čaputová nadnes pozvala premiéra na stretnutie.

Na odchode Matoviča naďalej trvá strana Za ľudí, pričom Remišová na vyvodenie politickej zodpovednosti vyzýva aj šéfa liberálnej SaS Richarda Sulíka. „Vládna kríza by sa mala vyriešiť čo najskôr. Očakávame, že Matovič aj Sulík spravia štátnické gesto v prospech občanov tejto krajiny," povedala. Zároveň zdôraznila, že jej strana prípadné predčasné voľby nepodporí. Na otázku, či v prípade Matovičovho zotrvania v kresle premiéra ostane strana Za ľudí v koalícii, odpovedala rozpačito. „S veľkou pravdepodobnosťou nie. No žiadne ultimáta dávať nebudeme," povedala.

Jednoznačne sa vyjadrila šéfka rezortu justície Mária Kolíková (46), ktorá podľa vlastných slov pod koaličným vedením súčasného premiéra fungovať nevie a v prípade, že zotrvá v úrade je odhodlaná odísť. Tlačové konferencie Sulíka či Remišovej však boli len slabým odvarom v porovnaní s prekvapením, ktoré si pripravilo hnutie Sme rodina.

Tvrdá kritika opozície Podľa predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho koalícia vlastnou nerozhodnosťou v priamom prenose „predlžuje svoju agóniu a zvyšuje chaos na Slovensku". Šéf Smeru-SD Robert Fico situáciu komentoval viac ako kriticky. „Krajina je v totálnom politickom krízovom rozpoložení a nikto túto krajinu neriadi," zhodnotil.

Kollár po vypočutí tlačových vyhlásení strán Za ľudí a SaS skonštatoval, že „cirkus pokračuje". „Hoci nikto predčasné voľby nechce, robíme všetci všetko preto, aby sa uskutočnili," zhodnotil s dôvetkom, že demisia Matoviča či Sulíka by nemala význam. „Čo sa tým zmení? Vrátia sa do parlamentu a konflikt sa presunie z vlády do parlamentu. Rovnako sú predsedami politických strán a budú chodiť na koaličné rady, kde budú svoje strany zastupovať. Konflikt sa teda presunie na koaličnú radu," dodal.

Hoci Sme rodina podľa slov Kollára nemá na žiadneho koaličného partnera personálne požiadavky, rozhodla sa pre šokujúci krok. Na funkciu ministra práce rezignoval Milan Krajniak (48). „O mojom rozhodnutí sme informovali už aj prezidentku" vysvetlil Krajniak s odôvodnením, že odstúpenie považuje za politické gesto. „Predseda našej strany nie je vo vláde a ja som predsedom ministerského klubu našej strany, tak podávam demisiu, aby sme ukázali, že nielen, že nemáme personálne požiadavky, ale sme ochotní sa niečoho vzdať. Aby táto kríza konečne skončila," ozrejmil.

Kollár dodal, že má záujem dovládnuť v štvorkoalícii. „Vieme si predstaviť aj trojkoalíciu, ale v menšinovej vláde by sme nedokázali otvoriť ani schôdzu parlamentu," uzavrel. Politológ Radoslav Štefančík Krajniakovmu rozhodnutiu nerozumie. „Čaká sa na demisiu premiéra, nie nepodstatného ministra. Teraz je dôležité, aby odstúpil Igor Matovič, tým padne celá vláda a môže sa rokovať o novej. Ale toto odstúpenie je iba hra, ktorej pravidlá sú mi neznáme," zhodnotil.

Sociologička Porubänová: Odchod troch členov vlády môže situáciu zhoršiť Sociologička Silvia Porubänová vníma apel ministra Sulíka ako vyústenie dlhodobého sporu. „Apel na rekonštrukciu vlády priamo z koaličného prostredia, najnovšie už aj s personalizovanou požiadavkou odstúpenia všetkých členov vlády, ktorí sú zároveň predsedami politických strán, vypovedá o hlbšom spore. Spore odbornom i ľudskom, ktorý už nemožno zúžiť na výhrady proti obsahu a formám politickej komunikácie Igora Matoviča či absencii efektívnej ústretovosti v kooperácii s Richardom Sulíkom,” poznamenala. Zároveň upozornila, že výmena lídrov koaličných strán nemusí byť pre verejnosť dostatočným riešením. „Naliehavou a legitímnou otázkou sa aktuálne javí, či výmena členov vlády za menej skúsené osoby bude krokom k východisku z krízy alebo len prehĺbením agónie,” uzavrela.