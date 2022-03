Mikulec by mal čeliť odvolávaniu v parlamente po skončení 60. schôdze, ktorá má pokračovať v stredu (30. 3.) ráno. "Ide o rezort, ktorý patrí hnutiu OĽANO, pán minister je z hnutia OĽANO a je to zodpovednosť hnutia OĽANO. Čiže ak má byť vyvodená nejaká sebareflexia, treba túto otázku klásť hnutiu OĽANO," uviedol pre TARS predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Dodal, že Sme rodina je stabilný partner a v zmysle koaličnej zmluvy nebude hlasovať za odvolanie ministra. "Hoci osobne si myslím, že nejaká sebareflexia by mala prísť," podotkol Pčolinský s tým, že pri hlasovaní sa zrejme zdržia.

Mikulca chce opätovne odvolávať predseda Smeru-SD Robert Fico. Zdroj: Pavol Zachar

Ozrejmil, že zástupcovia rezortu vnútra na koaličnej rade vysvetľovali pochybnosti týkajúce sa zmlúv so súkromnými firmami na zabezpečenie humanitárnej pomoci na hraniciach s Ukrajinou. Po technickej stránke v zmluvách Pčolinský problém nevidí.

"Konanie ministerstva vnútra v prípade medializovaných informácií vzbudzuje viaceré otázky. Poslanecký klub SaS však nebude hlasovať za odvolanie Romana Mikulca v parlamente," uviedol podpredseda klubu SaS Roman Foltin. Politickú budúcnosť Mikulca vo funkcii ponecháva SaS podľa jeho slov na rozhodnutí hnutia OĽANO a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Mimoriadnu schôdzu na odvolanie Mikulca z funkcie inicioval Smer-SD. Podľa opozície nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ju menším súkromným firmám.

Mikulec leží v žalúdku už dlhší čas aj nezaradeným poslancom mimoparlamentnému Hlasu-SD. Ako uviedol ich poslanec Richard Raši, minister vnútra vraj zavádzal verejnosť v posedných dňoch viackrát. Prvýkrát, keď hovoril, že zmluvu na riadenie utečeneckej krízy mu odporučili dobrovoľnícke organizácie pôsobiace na hraniciach. Druhýkrát, keď tvrdil, že riadiť utečeneckú krízu a teda zazmluvniť na to eventovú agentúru, bolo treba zo dňa na deň, ale urobil to až tri týždne po začiatku vojny. Rovnako vraj nehovorí pravdu aj pri zmluve s predraženými posteľami.

