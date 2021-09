Šéf Sme rodina Boris Kollár (56) v nedeľnej diskusii televízie TA3 prezradil plány najbližšej koaličnej rady: „Dohodne sa, či sa bude otvárať koaličná zmluva, a rozhodne sa, či má Kolíková stále nárok na ministerské kreslo." Miesto podpredsedu parlamentu by podľa neho malo ostať strane Za ľudí, pričom si vie predstaviť, že by sa ho ujal poslanec Juraja Šeligu (31). "Všetky scenáre sú otvorené. My nemáme žiadne personálne požiadavky," podotkol. Koaličná rada, ktorá o všetkom rozhodne, by sa podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ mala uskutočniť už zajtra. A že sa schyľuje k dôležitému zlomu, napovedalo aj citeľné napätie medzi Kolíkovou a predsedníčkou Za ľudí Veronikou Remišovou (45) počas návštevy pápeža Františka v prezidentskej záhrade. Ministerky totiž krátko pred príchodom hlavy katolíckej cirkvi vôbec nekomunikovali.

Šéf liberálov Richard Sulík (53) je ako nový "adoptívny otec" Kolíkovej a ostatných odídencov pripravený podporiť Remišovú vo funkcii ministerky. Ochotný je aj diskutovať o poste podpredsedu parlamentu, trvá však na zotrvaní Kolíkovej vo funkcii ministerky. Podľa šéfky rezortu spravodlivosti bude finálne rozhodnutie ležať na pleciach premiéra Eduarda Hegera (45). "Čo sa týka toho, či naďalej budem alebo nebudem ministerkou spravodlivosti, toto rozhodnutie je vždy v prvom rade závislé od premiéra," uviedla. Dodáva, že v rámci odbornej práce vždy cítila jeho podporu. "Mám pripravenú nanovo veľkú reformu justície a výmena ministra by fakticky danú reformu veľmi pravdepodobne buď vážne oddialila, alebo zablokovala. Rada by som ju zrealizovala," doplnila.

Že by Kolíková nakoniec mohla mať vážny problém, naznačuje reakcia vládneho OĽaNO. Samotné hnutie poslalo odkázalo, že zodpovedným partnerom, ktorý vždy dodržiava vzájomné dohody: "Rovnaký prístup pochopiteľne očakávame aj od našich partnerov, preto ich žiadame, aby rešpektovali platnú Koaličnú zmluvu, vrátane prerozdelenia ministerských postov pre jednotlivé strany a hnutia.” Členovia hnutia skritizovali aj oznamovanie zmien prostredníctvom médií. To isté vytkla politickým kolegom aj Remišová.

Politológ Radoslav Štefančík Zdroj: Archív NMH, Peter Brenkus

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je situácia komplikovaná a výsledok nejasný. „Platí, že podľa koaličnej zmluvy ministerstvo patrí strane Za ľudí. A teda strana má formálne právo mať na čele rezortu spravodlivosti svojho človeka. Na druhej strane, v čase, keď sa koaličná zmluva podpisovala, mala Za ľudí v parlamente 12 poslancov. Dnes sú to štyria, či piati, aj to dvaja z nich nie sú istí. Takže ak sa odosobníme od formálnej stránky, spravodlivé by bolo, keby ministerstvo spravovala tá strana, do ktorej poslaneckého klubu prestúpili dnes už bývalí členovia Za ľudí,“ zhodnotil. Politológ Grigorij Mesežnikov dodáva, že Kolíková sa ako členka vlády osvedčila. „Prognóza je však zložitá. Pre Kolíkovú je nepríjemné, že sa svojho času proti nej postavil líder OĽaNO. Vzhľadom na súčasné rozloženie síl, ako aj vzhľadom na fakt, že v minulosti ju podporil premiér Heger, odhadujem, že na poste ministerky zotrvá.“

