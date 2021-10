„Budeme drahá nevesta." Týmito slovami vstúpil v marci 2020 Boris Kollár do rokovaní pred vznikom súčasnej koalície a s odstupom času nutno uznať, že tieto slová zatiaľ do bodky naplnil. Po roku a pol vládnutia, po konfliktoch medzi lídrami OĽaNO a SaS a po čiastočnej rekonštrukcii vlády je to práve líder Sme rodina, kto skloňuje odchod z vlády najčastejšie. Deje sa tak prakticky zakaždým, keď sa odmieta stotožniť s nejakým názorom, návrhom či so spoločným postupom koalície.

Najnovšie sa jablkom sváru stala reforma nemocníc a súdov. Kollár už avizoval, že v súčasnej navrhovanej podobe vec nepodporí a to ani za predpokladu, že by jeho nevôľa mala pre hnutie Sme rodina znamenať odchod z koalície. „Keď nás chcú za to vyhodiť, pokojne, ja odídem," povedal hrdinsky. Poukázal na programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o podpore vyľudňovaných regiónov. „Nevidím horší krok, ako vyľudniť tieto regióny cez rušenie súdov, cez rušenie nemocníc. Veď toto sú najväčší zamestnávatelia," odkázal.

Na pomerne veľké počudovanie však tieto slová predsedu parlamentu jeho koaličných partnerov nijako nevyviedli z miery. Minister financií a predseda OĽaNO Igor Matovič (48) na vyjadrenia reagoval tým, že aktuálne má iné starosti a prioritu vidí v rozpočte. Poznamenal však, že rok a pol robila opozíciu v rámci koalície SaS a teraz túto taktiku skúša Kollár. Minister hospodárstva Richard Sulík (53) vyhrážky o odchode z koalície vníma ako niečo, čo sa často opakuje a stráca pôsobivosť a účinok. „Už to je tak, že jedným uchom dnu a druhým von," konštatoval. „Neviem, aké dôvody Kollára k tomu viedli. Nechcem o nich ani špekulovať. Chcem dúfať, že to nie je lacný populizmus narýchlo sa niekomu zapáčiť," doplnil.

Podobne sa ku Kollárovým slovám stavia aj poslanec Juraj Šeliga (31) zo strany Za ľudí, ktorý podotkol, že líder Sme rodina z koalície odchádza už pomaly každý týždeň. Prvýkrát Kollár skloňoval slovo odchod pri kauze diplomovky, po ktorej ho niektorí z poslancov žiadali o zloženie funkcie predsedu Národnej rady. Politickým rozvodom hrozil aj po prepustení exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského z väzby a to vtedy, ak by sa podobné prípady mali opakovať. „Takéto nezákonnosti nemôžu pokračovať ďalej,“ uviedol.

Boris Kollár - predseda Národnej rady Slovenskej republiky a líder strany Sme rodina. Zdroj: TASR

Kollárov odchod z koalície bol na programe dňa aj pri riešení otázky možného zrušenia paragrafu 363 Trestného poriadku a identické podmienky spojené s možným koncom vo vláde si kládol aj pri téme schválenia nájomných bytov a exekučnej amnestie. Politológ Grigorij Mesežníkov je však presvedčený, že hoci to Kollár hrá na „vnútornú opozíciu", v skutočnosti z koalície odísť nechce. „Myslím, že je to iba hra na voličov, u ktorých si chce živiť imidž bojovníka za sociálne záujmy," konštatoval odborník s tým, že tento postup Kollárovi doposiaľ medzi koaličnými partnermi prechádzal. „Ak by tí svoje nastavenie zmenili a dali mu najavo, že dokážu vládnuť aj bez neho, tak by musel podobné výroky zvažovať omnoho starostlivejšie," odkázal. „Na jednej strane chce čerpať mocenské výhody a byť vo vláde a na druhej strane v podstate brzdí reformný proces, ktorý chce vláda rozbehnúť, to nie je celkom fér. Bolo by čistejšie a férovejšie reálne odísť a nečakať," uzavrel politológ.

Kritike podrobil šéfa parlamentu aj ďalší politológ Radoslav Štefančík. "Sme rodina nebola založená na nejakých vážnejších hodnotových princípoch, ale na čistom populizme. Od tejto strany sa očakáva najmenší záujem reformy, čo je ale horšie ona tie reformy blokuje," skonštatoval.

