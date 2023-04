Pred časom hovoril Gröhling o jeho skúsenosti so školou v Hlohovci, ktorá prestala zadávať žiakom domáce úlohy. S nápadom začali pôvodne v jednej triede, nakoniec ho aplikovali vo všetkých triedach. V komentároch pod príspevkom s takýmto postupom súhlasilo viacero ľudí. Bývalý minister tak v téme pokračuje naďalej.

„Nedávno som tu písal o tom, ako funguje škola bez povinných domácich úloh. Tento prístup už uplatňuje niekoľko škôl na Slovensku. Zatiaľ to hodnotia pozitívne rodičia, žiaci aj učitelia. A nie je to až také neuveriteľné - aj v zahraničí predsa existujú školy, ktoré vyučujú len s minimom úloh alebo bez nich. Zaujímavé je, že táto zmena vo veľkom mení aj to, ako sa na škole učí. Pretože cieľom nie je učivo len prebrať, ale uistiť sa, že žiak pochopil učivo už na hodine. A osvojil si ho tak, aby nebolo nutné riešiť ho doma," vyjadril sa Gröhling.

Prezradil, že mu medzičasom písalo okrem rodičov tiež aj množstvo učiteľov, ktorí si to vyskúšali. Podľa jeho slov boli niektorí na začiatku skeptickí. "Ale naoko jednoduchá zmena - urobiť domáce úlohy nepovinnými - ich viedla k tomu, aby vyučovanie bolo inovatívnejšie, tvorivejšie a viac zamerané na osvojenie poznatkov v praxi."

Títo učitelia teraz domáce úlohy dávajú zriedka, prípadne dobrovoľne. "Skrátka v zdravej miere tak, keď je to treba. Hlavne sa ale sústredia na to, aby žiaci prevažnú časť poznatkov a vedomostí nabrali priamo v škole a nie doma."

Tiež prízvukuje, že vyučovať s minimom domácich úloh nemusí byť vhodné ihneď pre každého. Gröhling tvrdí, že sa to oplatí vyskúšať aspoň na istý čas. "Minimálne preto, že to okrem odbremenenia žiakov aj rodičov môže viesť ku tvorivejším a kreatívnejším hodinám v škole.“