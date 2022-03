Sulík hneď z úvodu verejne pochválil Pellegriniho stranu Hlas za ich postoj ku konfliktu na Ukrajine: „Musím oceniť, že vajatanie v Hlase skončilo. Jasne sa prihlásili k NATO.“ Minister hospodárstva povedal, že aj on občas kritizuje niektoré kroky Európskej únie (EÚ), ale že nastavenie Slovenska má byť jasne proeurópske.

Reakcia šéfa Hlasu na seba nenechala dlho čakať a pri kritike premiéra Eduarda Hegera zalichotil práve Sulíkovi. „Heger chcel odstrihnúť Slovensko od ruského plynu. Chvalabohu máme príčetného ministra hospodárstva, ktorý mu vysvetlil, že to nejde,“ povedal Pellegrini. Onedlho prišla zo strany bývalého premiéra ďalšia pochvala v súvislosti s aktuálnym dianím na Ukrajine, a s tým súvisiace rôzne dopady na Slovensko: „Sulík je spomedzi ministrov jediný, kto vykazuje reálnu aktivitu.“

Pomerne korektný vzťah medzi Pellegrinim a Sulíkom, ktorým sa ani jeden z nich nikdy netajil, však poriadne narušila téma, ktorá sa týkala vycestovania troch európskych lídrov z Poľska, Česka a Slovinska do Kyjeva za prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vášne sa strhli najmä pri slovách o našom premiérovi Eduardovi Hegerovi a jeho neúčasti na tomto stretnutí. Hotové peklo rozútali slová Petra Pellegriniho.

Počas relácie zverejnila TV JOJ aj najnovší prieskum agentúry AKO, podľa ktorého by v súčasnosti volilo najviac ľudí Hlas - 18,0 percenta. Druhá by skončila Sulíkova SaS so 14,7 %. Možno práve preto pokračovala diskusia medzi Pellegrinim a Sulíkom aj po skončení relácia. Po východe z TV JOJ si podali ruky a ešte pár minút podiskutovali. Ako to medzi nimi vyzeralo, ako aj to, na čom sa počas relácie poriadne pochytili a Pellegriniho nečakané slová nájdete v galérii.