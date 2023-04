Princípom stratégie stanovenej do roku 2030 je podľa predkladateľov ukončovať bezdomovstvo tak, aby "nikto nenocoval na ulici z dôvodu nedostatku dostupného, bezpečného a adekvátneho núdzového ubytovania". Rezort objasňuje, že uvedené chápanie predstavuje nový prístup k riešeniu bezdomovstva v podobe súboru opatrení. "Smerujú k podpore opätovného získania a udržania bývania pre ľudí bez domova a predchádzaniu straty domova u ľudí v rizikových situáciách," dodáva ministerstvo.

Archívna reportáž z roku 2017: Bezdomovci na Pionierskej ulici

Prvý priamy strategický materiál venujúci sa otázke bezdomovstva definuje globálne a špecifické ciele i návrhy opatrení v jednotlivých kľúčových oblastiach, zdôrazňuje pritom oblasť prevencie. "V podmienkach SR je potrebné zamerať úsilie najmä na zvyšovanie fyzickej a cenovej dostupnosti nájomného bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva v prepojení s dostupnými sociálnymi službami, službami zamestnanosti a finančným poradenstvom," prízvukujú v tejto súvislosti autori koncepcie.

Ciele i návrhy opatrení prezentujú aj pre oblasti bývania, zdravia, zamestnanosti či sociálnych služieb. Koncepcia sa venuje aj cieľom a návrhom opatrení v oblastiach týkajúcich sa získavania dát a štatistík o bezdomovstve, rovnako tak komunikácii s verejnosťou na túto tému. "Na koncepciu bude nadväzovať akčný plán spresňujúci všeobecne stanovené ciele tak, aby boli kvantifikovateľné a merateľné," dodáva rezort.

"Prvýkrát máme stratégiu, ktorá umožní koordinovať a integrovať snahy jednotlivých rezortov, ale i mimovládnych organizácií a samospráv, ktoré sa v rámci svojej agendy venujú bezdomovstvu," upozornil po schválení predmetného bodu na rokovaní dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). I on pri riešení ľudí bez domova poukázal na to, že prostriedky by mali skôr ako na "hasenie" už vypuklého problému smerovať na prevenciu a predchádzanie zhoršovania podmienok ľudí, ktorí sa dostali do krízových životných situácií.

