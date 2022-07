Neutíchajúci spor medzi šéfom OĽANO Igorom Matovičom a predsedom SaS Richardom Sulíkom vyústil až do najväčšej koaličnej krízy od volieb 2020. Hrozí dokonca rozpad koalície! To ale nebránilo Matovičovi, aby na sociálnej sieti prezentoval ďalší slovný útok na svojho politického rivala. Ten mu ale tentokrát úder obratom vrátil!

Matovič na svojom profile zazdieľal názor právnika a blogera Jána Magušina, ktorý bol plný ostrej kritiky šéfa liberálov. „Najprv rozbitie Radičovej vlády a pustenie mafie do kurína,“ píše sa v statuse. Zaujímavé je, že k tomu dopomohol aj Matovič, lebo pri páde Radičovej vlády sa pri hlasovaní zachoval úplne rovnako, ako Sulík. Obaja sa spolu so svojimi poslancami (dokopy 21 zákonodarcov) hlasovania nezúčastnili. Radičovej vláda potrebovala na vyslovenie dôvery 76 hlasov a mala 55!

„Teraz rozbitie ďalšieho partnera s bubnovou podporou médií. Keby to takto mali premyslené oligarchovia, ktorým tečie do gatí, neurobili by to inak,“ píše Magušin o tom, ako Juraj Krúpa prešiel z klubu OĽANO a vstúpil do konkurenčného SaS. Fakt je ten, že Krúpa podľa vlastných slov začal uvažovať o vystúpení z klubu Obyčajných ľudí už minulý rok, keď mu nedovolili na sneme OĽANO vystúpiť s kritickým postojom o tom, čo Matovičove hnutie robí zle.

„Sulík a Matovič to pre zodpovednosť voči slušným ľuďom mali ťahať spolu. Namiesto toho tu máme rozbíjanie vlády v priamom prenose. A rozbíja ju SaS,“ napísal Magušin a Matovič s ním zjavne súhlasí. Pod statusom šéfa OĽANO jeden z diskutujúcich vyzval Sulíka, aby na vážne slová reagoval. Šéf liberálov sa rozhodol, že sa k situácii vyjadrí. A neboli to pre Matoviča vôbec milé slová.

Reakciu Sulíka nájdete v galérii.