Hoci to prezidentku mrzí, na to, aby exekutívne manažovala krízu, nemá právomoci. "Ústava napriek tomu, že som priamo volená hlava štátu, nedáva prezidentovi právomoci exekutívneho charakteru. To znamená, že prezident nemá právomoci manažovať túto krízu. To je kompetencia vlády," povedala prezidentka. Pritom sa na ňu s prosbou o pomoc obráti viac než tisíc ľudí mesačne. "Môžem ľudí uistiť, že veľmi starostlivo vyhodnocujem každý jeden krok z hľadiska ústavnosti aj mojich možností. Na mnohé z toho, čo ľudia žiadajú, však moje kompetencie naozaj nesiahajú,"vysvetlila Zuzana Čaputová.

Napriek tomu čelí aktuálne útokom predovšetkým zo strany expremiéra a súčasného predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Ten sa na včerajšej tlačovej besede dokonca vyjadril, že "prezidentka vyplakáva". Za tieto svoje slová si okamžite vyslúžil kritiku politológov. "Viem si predstaviť, že ak by bol prezidentom iný z kandidátov, táto diskusia by prebiehala úplne rovnakým štýlom, len s inou argumentáciou. Možno, že iný kandidát by sa strane Smer-SD zdal pre zmenu ,príliš akčný’, " poznamenal politológ Jozef Lenč.

Politický analytik Jozef Lenč Zdroj: Archív

