Kompetencie dočasne poverenej vlády by sa mohli upraviť. Takejto vláde totiž chýbajú niektoré právomoci, ktoré by mali byť potrebné aj na čerpanie eurofondov a plánu obnovy. Práve tejto oblasti by sa mohli zmeny týkať. Naznačili to koncom minulého týždňa predseda Národnej rady (NR) SR a predseda Sme rodina Boris Kollár s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina).