Mikloško zorganizoval v dňoch 19. a 20. októbra úvodné stretnutie Parlamentu detí a mládeže, ktorý má za cieľ stať sa stálym poradným orgánom komisára pre deti. Stretnutie sa konalo v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a v Národnej rade Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa na ňom 26 detí a mládeže reprezentujúcich 20 mimovládnych organizácií, iniciatív a školských parlamentov na Slovensku.

VIDEO Komisár pre deti Mikloško: S týmto chcem začať okamžite (júl. 2022)

“Mojim cieľom je spájať deti a mladých dospelých z rôznych organizácií a iniciatív na Slovensku, ktoré budú mať možnosť na pravidelných stretnutiach diskutovať o ich problémoch a hľadať spoločné riešenia. Chcem docieliť, aby bol hlas detí v spoločnosti braný vážne. Detskú participáciu budem rozvíjať, preto chcem na ďalšom stretnutí parlamentu, ktoré bude na jar, privítať zástupcov ďalších detských a mládežníckych iniciatív,“ hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško.

Počas dvojdňového stretnutia sa účastníci venovali témam, ktoré deti a mládež na Slovensku trápia, a ktoré by radi zmenili. Diskutovali tiež o tom, ako bude ich novovzniknutý parlament fungovať a čo bude ich cieľom. Deti navštívil aj čestný ambasádor tejto iniciatívy, herec Juraj Bača, ktorý im dal rady k verejnému vystupovaniu.

Stretnutie detského parlamentu s poslancami NR SR. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Vyvrcholením prvého stretnutia parlamentu bolo stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo vo štvrtok poobede v kinosále parlamentu. Deti privítali jeho podpredsedovia Gábor Grendel (OĽaNO) a Peter Pčolinský (Sme rodina). Deti a mladí dospelí poslancom predstavili konkrétne problémy, ktoré ich trápia, a navrhli viaceré riešenia. Medzi diskutovanými témami boli školstvo, duševné zdravie, zdravotníctvo, či vzťahy v rodinách.

Ako uvádza Mária Gregušová z tlačového oddelenia komisariátu, prítomní poslanci boli diskusii otvorení, čo ocenila aj jedna zo zúčastnených, Dominika zo združenia SEM: „Mne osobne sa páči, že ľudia z vysokých pozícií chcú komunikovať s ľuďmi zospodu a veci sa neriadia len z nejakého fiktívneho prostredia niekde vysoko, ale zapájajú sa ľudia, ktorých sa to konkrétne týka. Je skvelé, že sa prejavil záujem o to, aby náš názor bol vypočutý. Dúfam, že budeme pokračovať a uvidíme, čo to prinesie ďalej.“ Iniciatíve sa teší aj Sebestyén z Modelového parlamentu: „Myslím si, že je veľmi dôležité, aby mladí ľudia dostali možnosť vyjadriť vo verejnom priestore svoje názory, svoje strachy a potreby, a preto si myslím, že táto iniciatíva komisára pre deti je veľmi užitočná.“

