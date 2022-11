Kollárová mamička s poradovým číslom 9 a speváčka Barbora Balúchová (34) sa rozhodla pre dôležitý životný krok. Z prekrásneho bytu plného luxusu sa presťahovala do domu, kde ju čakalo nepríjemné prekvapenie. So svojím synom ale budú mať novú kamarátku, ktorá môže pri definitívnom riešení problému pomôcť.

Pre syna urobí čokoľvek. Barbora Balúchová (34) sa zviditeľnila ako finalistka speváckej súťaže SuperStar a neskôr aj ako mamička dnes päťročného syna Alexandra Jána. Otcom je multiotecko a šéf parlamentu Boris Kollár (57). Speváčka, ktorú donedávna poznali ako moderátorku aj diváci Senzi TV, bývala v bratislavskej bytovke.

Nedávno sa však odhodlala na životnú zmenu a spolu so synom sa presťahovala. PLUS 7 DNÍ sa podarilo zistiť, že ich novým útočiskom sa stala malá dedina vzdialená iba tri kilometre od hlavného mesta. Prvé dni neboli pre slobodnú matku a jej potomka práve podľa ich predstáv.

Z mesta na dedinu

Matka číslo deväť dieťaťa Borisa Kollára posledné roky bývala v bytovke v bratislavskej Karlovej Vsi. Vo februári počas varenia v relácii Bez servítky luxusne zariadený byt ukázala celému Slovensku. Divákom predviedla vstupnú chodbu, kde mala zavesené fotky syna, aj jeho detskú izbu, plnú hračiek. V obývačke nechýbal domáci trenažér. Balúchová však zatúžila po zmene.

„Chcela som sa presťahovať do domu kvôli synovi. Aj moji rodičia žijú v rodinnom dome a tento životný štýl sa nám zapáčil. Boli sme neustále vonku, viac v lese ako doma, tak som chcela ísť niekam, kde bude viac pokoja aj prírody,“ priznala nám Balúchová, ktorá si od osemnástich rokov navykla na panelákový život v Bratislave.

Nebude Balúchovej mesto chýbať? „Zmenu bývania som zvažovala dlho. Je pravda, že odísť zo svojej komfortnej zóny nebolo úplne jednoduché, ale chcela som sa zabývať niekde, kde už naozaj zostanem,“ netají speváčka, ktorá sa mesta nevzdala úplne. Bude doň denne dochádzať. „Malému som škôlku nemenila aj školu bude mať v meste.“

Trh s nehnuteľnosťami si Balúchová obzerala niekoľko mesiacov. „A keď som našla niečo, čo sa mi zapáčilo, neváhala som. Aj keď to sťahovanie mi zobralo asi pár rokov života.“ V katastri nehnuteľností však ako majiteľka domu nefiguruje. Na otázku, či si ho sama kúpila, odvetila: „Toto nebudem vôbec konkretizovať.“

Nepríjemní votrelci

V novom príbytku zažila Barbora Balúchová najprv nepríjemné chvíle. V kuchyni ju vystrašili pobehujúce myši. Pre mnohé gazdinky by to bolo hotové peklo. „Bola som prekvapená, ako málo ľudí o tom hovorí, hoci tí, čo bývajú v domoch, sa s tým bežne stretávajú. Sú tu samé polia, tak aj myši. Pre mňa to úplne normálne nie je, keďže som bytové dieťa. Zavolala som deratizéra, ktorý rozmiestnil pasce, a azda sme dnes vyhodili posledný kus,“ dúfa. Odborníkovi dala preskúmať celý dom, aby sa situácia s hlodavcami neopakovala. „Ešte idem rozobrať linku a dezinfikovať, čo sa dá, lebo ja si na čistote veľmi zakladám. Ľudia sa až smejú, že mám sterilnú domácnosť.“

Ak by si niekto myslel, že blondínka sa hlodavcov nezľakla, bol by na omyle. Aj ona mala menšie „hysáky“. „Človek z bytovky nečaká, že niečo štvornohé na neho vylezie z kuchynskej linky. Až kým sme sa nestretli zoči-voči, nevedela som, o čo ide, lebo som len našla rozhryzené sladkosti a alobal po linke. Nie je to príjemné. Malý sa zľakol, lebo som začala veľmi kričať, bál sa, či sa mi niečo nestalo,“ opísala, ako prebehlo stretnutie s myšami.

FOTO V GALÉRII

Aj preto sa speváčka rozhodla, že rodinu rozšíri o nového člena. „Zajtra si idem po opustenú mačičku, tak si ju adoptujeme. Malý chce posledné roky súrodenca, tak to zatiaľ vyriešim mačičkou,“ dodala. Nový prírastok do domácnosti môže Balúchovej a jej synčekovi pomôcť aj v prípade, ak by nejaké myši znovu napadlo votrieť sa do domu.

