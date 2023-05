Čoraz viac expartneriek predsedu parlamentu Borisa Kollára (57) má už plné zuby Barbory Richterovej (34), ktorá vedie otvorenú vojnu proti politikovi. Najnovšie sa Kollára zastala matka jeho jedenásteho dieťaťa – Mirka Jakubisová. Tá objasnila aj to, ako to v skutočnosti bolo so „zablokovaním telefónu“, na ktorý sa sťažuje bývalá plavkyňa.

Richterová (34) spustila lavínu vlani v novembri, keď politika obvinila, že sa o svoje deti nestará. Následne brunetka začala so šokujúcim prepieraním špinavej bielizne a očierňovaním podnikateľa. Odvtedy na dennej báze komentuje Kollára, posiela mu rôzne odkazy a neúprosne vynadá každému, kto sa v tejto veci nepostaví na jej stranu. Matky Kollárových detí istý čas mlčali, no správanie Richterovej evidentne začína prekážať čoraz viacerým z nich.

Ticho prvýkrát prelomila Barbora Balúchová (34) - matka desiateho potomka politika, ktorá sa verejne zastala Kollára. „Pani Richterová sama každým svojím počinom ukazuje, o čo tam ide, a sú to skôr financie ako všetko to okolo,“ uviedla pre náš denník. K speváčke sa aktuálne pridala Levičanka Mirka Jakubisová, ktorá Kollárovi porodila jeho jedenáste dieťa - syna Markusa (3). Nášmu denníku k celému prípadu poskytla exkluzívne stanovisko. „Každý trošku inteligentný človek musí vidieť, že pani Richterová preháňa a nie len to, prekročila všetky hranice. Takto hulvátsky sa vyjadrovať a osočovať pred celým národom a donekonečna útočiť na otca svojich detí, ktorého roky pozná a dobrovoľne, s plným vedomím s ním ma 2 deti!!..., to nikam nevedie. Týmto správaním nič nevyrieši, len seba zhadzuje a škodí tým hlavne svojim deťom,“ hovorí hneď v úvode Mirka.

„Ak pani Richterová nie je spokojná s výživným a frekvenciou kontaktu otca s deťmi, nech sa páči, nech sa obráti na súd. Na to predsa súdy sú, ma na to právo každý. Veľa ľudí už vyriešilo takto svoju situáciu, keď sa nevedeli normálne spolu dohodnúť. Ale nie oplzlo nadávať verejne, osočovať, prekrúcať pravdu a ohovárať otca svojich detí a už pomaly aj každého, kto si jej dovolí protirečiť, tak to je už naozaj priveľa a úplne zbytočné.…,“ pokračovala ďalej čiernovláska.

„Keď sa môj malý narodil, tiež som bola sklamaná a smutná z toho, že frekvencia návštev z otcovej strany nebola taká, ako som očakávala. A tiež mi vyletel kotol a zavesila som na facebook citát: nie je otec ten, čo dieťa splodil, ale ten, čo mu venuje svoj čas. Bolo to vtedy, keď mal malý asi rok,“ prezradila nám s úprimnosťou Mirka.

Podľa Mirky Jakubisovej je Boris Kollár starostlivý otec. "Boris dokázal svojim prístupom, že chce byť s malým a má ho rád. Snaží si ten čas nájsť," povedala pre náš denník. Na snímke so synom Markusom. Zdroj: facebook/mirka jakubisova

„Prvý rok bol najťažší, nespávala som po nociach kvôli malému, hormóny robili svoje, plus som sa musela starať ešte o moje dve dcérky a na všetko sama...Žiadna opatrovateľka, žiadny šofér...ale nikdy by som otcovi svojich detí verejne nenadávala hulvátskym spôsobom,“ zdôraznila. „Keď mi však Boris vysvetlil, že týmto netrpíme len my, ale že momentálne je pracovne tak vyťažený, že času je málo aj na ostatné deti, mne toto stačilo a ten status som okamžite stiahla. Pochopila som totiž, že teraz je taká situácia a hotovo, a treba to len vydržať, rešpektovať,“ prezradila tiež nášmu denníku Mirka.

„Prešli odvtedy dva roky a naozaj mi Boris dokázal svojim prístupom, že chce byť s malým a má ho rád. Snaží sa si ten čas nájsť. Koľkokrát bolo tak, že musel zrušiť plánovanú návštevu, lebo sa mu zmenil program, tak ma pekne poprosil, či by sme neprišli my, sadli sme do auta a išli sme tatina kuknúť na otočku. Keď sa chce, všetko sa dá, aj dohodnúť aj urobiť kompromis, aj sa prispôsobiť, ale bez slušnosti rešpektu a úcty to nejde!“ prízvukovala čiernovláska.

Sexi mamina sa nedávno pochválila fotkami z exotického Dubaja, kde odletela spolu so synom Markusom (3), dvomi dcérami z predchádzajúceho vzťahu, a spoločnosť im robil aj predseda parlamentu Kollár.

