Šéf parlamentu Boris Kollár o odchode Kolíkovej zo Za ľudí hovorí, že je rád, že sa konečne škriepky uzavreli. "Dúfam, že nastane v strane Za ľudí pokoj a zmier," povedal. Tiež dúfa, že Kolíková sa bude konečne viac venovať práci v rezorte.

Kollár tiež verí, že bude viac času na riešenie exekučnej amnestie, ktorá je bodom jeho programu, rieši ju však Kolíkovej rezort.

"Želám Veronike Remišovej pevné nervy, veľa síl a zdravia, aby konsolidovala stranu a mohla pokračovať ďalej," hovorí. Ak by sa malo niečo meniť, tak sa podľa Kollára musí otvoriť koaličná zmluva. To by však znamenalo aj zmeny na iných postoch.

Ak majú Remišová a Kolíková zostať na svojich miestach, tak sa musia podľa Kollára otvoriť rokovania a hlavne koaličná zmluva. "Vyzývam kolegov, aby sme začali konečne robiť pre ľudí a nehádali sa o tom, kto bude na akej stoličke sedieť," povedal Kollár. Šéf parlamentu tiež hovorí, že nebude žiadať, aby bol zrušený poslanecký klub. V prípade, že to bude čo i len trochu možné, tak ho zachová, tvrdí.

Správu aktualizujeme.