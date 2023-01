Známy milovník žien Boris Kollár má doteraz dvanásť detí s desiatimi ženami. Podľa našich zistení sa však kŕdeľ jeho potomkov môže čoskoro rozšíriť, keďže politikov nový objav má byť v požehnanom stave. Anonymný zdroj pre náš denník tiež potvrdil, že matkou č. 11 Kollárovho 13. dieťaťa by mala byť Laura Vizváryová (28), ktorá sa ešte v roku 2014 objavila v speváckej súťaži X-Factor. Vizváryová síce spevácku kariéru nerozbehla, no stihla sa vydať dráhou podnikateľky, evidentne úspešnej: otvorila si e-shop a vlastní aj dva kamenné obchody s oblečením v lukratívnej časti hlavného mesta.

Atraktívna blondína za posledné roky extrémne zmenila imidž. Zbavila sa nadváhy a prešla aj viacerými estetickými vylepšeniami. Je viac než isté, že si dala zväčšiť pery, absolvovala úpravu pŕs a pravdepodobne aj korekciu nosa. FOTKY KOLLÁROVEJ SEXICE LAURY PRED PLASTIKAMI SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Mladá kráska má na sociálnej sieti celú sériu fotiek, ktoré dokazujú, že miluje luxus, drahé oblečenie aj exkluzívne módne doplnky. Dior, Bottega Veneta, či Louis Vuitton sú len niektoré zo zvučných značiek, ktorých výrobky vlastní. Plavovláska je tiež vášnivou cestovateľkou. Pomerne často trávi dovolenky v exotike, čo svedčí o tom, že je finančne zabezpečená a môže si takýto luxus dovoliť. Na jej profile môžeme vidieť snímky, kde sa slní na pláži, pózuje pod palmami, či vychutnáva raňajky na jachte. Luxus, pohodlie a drahé oblečenie však dopraje aj svojmu malému synovi, ktorého podľa všetkého vychováva sama. FOTKY SEXI LAURY Z DOVOLENIEK NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Kedy a pri akej príležitosti sa Vizváryová spoznala s Kollárom, nie je jasné. Blondínu s dlhými nohami a bujným dekoltom však zachytili v spoločnosti politika už aj v minulosti. V lete 2021 videli dvojicu prechádzať sa spolu v uliciach bratislavského Starého Mesta. „Je to moja známa. Zastavili sme sa u spoločného priateľa, majiteľa reštaurácie,“ okomentoval to vtedy Kollár pre PLUS 7 DNÍ.

Vizváryová bola tiež tá, v spoločnosti ktorej Kollára zazreli vlani v novembri, keď lietali z Viedne do Spojených arabských emirátov. Dvojicu odhalil jeden z pasažierov lietadla, ktorý spoznal šéfa parlamentu. Po návrate z dovolenky politika nafotili, ako na letisku nakladá kufre do auta a pri vozidle stojí aj spomínaná plavovláska.

V exotickom Dubaji si dvojica užívala dovolenku dokonca dvakrát. FOTKY KOLLÁRA A LAURY Z LETISKA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

A práve časté spoločné zájazdy šéfa parlamentu so sexi blondínou vytvorili priestor na špekulácie, že mladá kráska by mohla byť novou adeptkou Kollárovho dieťaťa č. 13. Vizváryová tehotenstvo ešte donedávna popierala. „Vidia ma ľudia s bruškom? Tak som asi len pribrala. Prepáčte, nebudem k tomu nič hovoriť, je to moje súkromie,“ reagovala pre Nový Čas blondína. Dôkazom, že plavovláska je skutočne tehotná však môže byť aj to, že pred pár týždňami zverejnila inzerát, že hľadá za seba náhradníčku do svojho obchodu, ktorá bude za ňu fotiť modely... V súvislosti s tým, či čaká ďalší prírastok do rodiny, sme oslovili aj Kollára, no do uzávierky neodpovedal.

