Demokrati iniciovali odvolávanie šéfa parlamentu podľa Letanovskej nielen za to, že pred 11 rokmi prefackal svoju vtedajšiu partnerku, ale aj pre priznanie, že by to urobil znova. Kollár však tvrdí, že Richterová mohla ich vtedy ročnému synovi ublížiť tým, že ho hodila cez miestnosť, a preto ju prefackal. Jeho expartnerka pritom slová predsedu parlamentu o hádzaní syna odmieta a hovorí, že Kollár ju vraj mal zbiť do bezvedomia. „Ženy sa nebijú nikdy a nikým. Ani predsedom parlamentu. Boris Kollár musí odísť z politiky,“ vyhlásila Letanovská.

Na zvolanie mimoriadnej schôdze bolo potrebných 30 podpisov poslancov, no nazbieralo sa ich až 34. Pod návrh na Kollárovo odvolávanie sa podpísalo 15 poslancov Demokratov, piati z OĽANO, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska, Veronika Remišová zo Za ľudí, nezaradená Romana Tabák a pridalo sa aj 11 poslancov SaS. Pod návrh sa nepodpísali poslanci Sme rodina, Smeru, Hlasu a zákonodarcovia, ktorí do parlamentu prišli na kandidátke ĽSNS. Zaujímavosťou je, že z 32 poslankýň sa pod návrh podpísalo iba 11.

Otázne je, ako sa zákonodarcovia k situácii postavia pri samotnom hlasovaní, ktoré sa uskutoční v utorok o 14.00. Bude totiž tajné. „Mali by ho odvolať. To je jasné. Jeho výrok ho diskvalifikoval z tohto postu a aj akejkoľvek verejnej funkcie,“ povedal politológ Tomáš Koziak. Jednou z možností, prečo sa mnohé strany pod návrh nepodpísali, môže byť podľa politológa aj to, že si ho nechcú pohnevať, lebo po parlamentných voľbách uvažujú nad koalíciou so Sme rodina.

Na druhej strane nájdete názory organizácií, ktoré poskytujú pomoc ženám zažívajúcim násilie, ako aj kontakty na nich.