Ferusová nedávno zverejnila video, v ktorom tvrdí, že Kollár ju dvakrát donútil ísť na potrat po tom, ako s ním otehotnela. Následne si vraj chcela siahnuť na život a skočiť z mosta. Na snímkach sa mihne aj otec Ferusovej a niekdajší bos nitrianskeho podsvetia Ľuboš Ferus. „Moja dcéra sa dá do poriadku fyzicky a sľubujem vám, že budú zverejnené veci tak nechutné…,“ odkazuje vo videu otec Ferusovej.

Predseda parlamentu obvinenia zo strany Ferusovej odmieta a považuje to za pripravenú diskreditáciu a snahu o ovplyvňovanie parlamentných volieb. Za antikampaňou má podľa jeho slov stáť vplyvný podnikateľ a milionár Zoroslav Kollár. V súvislosti s tým predseda parlamentu ešte 9. augusta podal trestné oznámenie na Zoroslava Kollára aj Tomáša Rajeckého. „Dostali sme informácie a máme dôkazy, že táto organizovaná skupina ponúkla určitej osobe 40-tisíc eur za to, aby šírila nepravdivé informácie o mojej osobe a našej strane,“ povedal vtedy šéf Sme rodiny.

Nové otázky vyvolali aj najnovšie vyjadrenia Ferusovej. Tá síce tvrdí, že žiadne peniaze nezobrala, no zároveň priznala, že sprostredkovane cez kamarátku prišla ku nej istá finančná ponuka od Zoroslava Kollára. Milionár Kollár naopak hovorí, že Ferusovej žiadne peniaze neponúkal. „Nikdy som jej žiadne peniaze nesľuboval ani nedal. S výnimkou kúpy zopár starožitností, ktoré predávala, pretože nemala z čoho žiť,“ vyjadril sa Zoroslav Kollár pre TVNoviny.

„Slečna Ferusová rozpráva, (doteraz tvrdila, že žiadne peniaze jej neponúkali), že áno, nejaké peniaze sprostredkovane od Zora Kollára dostala, ale že to bolo len na právnikov. Hneď prestrih na Zoroslava Kollára, kde hovorí, že on jej žiadne peniaze neponúkal. Jeden z tých dvoch klame rovno v televízii, tak si vyberte ktorý,“ okomentoval slová influencerky Kollár.

Predseda parlamentu aktuálne informoval, že Ema Ferusová sa mu sama zdôverila, že jej ponúkali peniaze za jeho diskreditáciu. „Niekedy v máji slečna Ferusová došla za mnou a hovorí mi: Musím ti niečo povedať. Chcú ťa kompromitovať. Zháňajú dievčatá, ktoré by boli ochotné za peniaze si hocičo vymyslieť. Aj mne to ponúkali. 40-tisíc eur mi ponúkal Zoro Kollár, aby som urobila kompro na teba, že si ma dvakrát poslal na potrat,“ pripomenul udalosti politik. Kollár tento rozhovor nahral a teraz to zverejnil aj verejnosti. VYPOČUJTE SI ŠOKUJÚCU NAHRÁVKU ROZHOVORU KOLLÁRA A FERUSOVEJ:

VIDEO: ŠOKUJÚCA NAHRÁVKA: Vplyvný podnikateľ ponúkal peniaze Ferusovej za kompromitáciu Kollára

„Myslel som si, že to pustím len vyšetrovateľom,...Ale keďže sa musím brániť, lebo ten útok ide pokračovať, a vyhrážajú sa, že budú pokračovať, tak som sa rozhodol vám to sprístupniť. Urobte si sami názor na to, čo tu dorába taká kriminálna osoba ako je Zoroslav Kollár, Tomáš Rajecký a Marek Šoun,“ povedal Kollár.

Ferusová tieto veci napísala Kollárovi údajne aj do smsiek, ktoré sú dnes súčasťou dôkazov proti skupine, za ktorou má stáť známy podnikateľ Zoroslav Kollár, ktorý to financuje, ale má byť v tom zainteresovaný aj Tomáš Rajecký. Ten sa pred štyrmi rokmi snažil o zdiskreditáciu Andreja Kisku. „Dostal som informáciu, že Rajecký volal priamo Ferusovi a dohadovali natáčenia tohto kompra. Pán Ferus asi tiež dostal nejaký balík od tohto Zora,“ povedal Kollár.

Kollár zároveň spochybnil aj Ferusovej slová, že po potratoch si vraj chcela siahnuť na život a skočiť z mosta. Práve v tom čase mala totiž zverejňovať vysmiate príspevky z vymetania večierkov. „Slečna Ferusová zabudla, že aj v decembri, v januári aj vo februári postovala na Tiktoku a Instagrame, a dneska to beží po všetkých sieťach ako postuje ruka hore, zo žúru na žúr, dovolenka, víkendík, nakupujemeee...Však aj z Prahy mi píšu a dostávam správy s kým všetkým tam slečna Ferusová spala,“ hovorí Kollár s tým, že takto asi nevyzerá človek zrútený, ktorý si chcel siahnuť na život.

