Keď nezvládneme leto, tak vybuchneme a budeme v takých problémoch ako minulý rok na jeseň. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Podotkol, že režim kontrol na hraniciach bude fungovať od júla. V tejto súvislosti má rokovať aj krízový štáb. Poslanec Národnej rady SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini označil práve hranice za kľúčové a bude súhlasiť s ich kontrolou.

Kollár odporúča, aby ľudia dovolenkovali doma a podporili slovenský cestovný ruch. Poznamenal, že tí, ktorí pôjdu do zahraničia, napríklad k moru, sa musia pripraviť na istý diskomfort. Pellegrini sa čuduje, prečo ešte stále nie sú k dispozícii aplikácie, ako je napríklad e-hranica. Zároveň chce, aby sa ľudia o opatreniach dozvedeli v predstihu a mali logiku. Ak sa majú podľa jeho slov kontrolovať hranice, "tak nech je to poriadne". Poukázal aj na pendlerov a poprosil Kollára o apel na krízový štáb, aby nemali také isté postavenie ako napríklad dovolenkári.

Podľa predsedu parlamentu pri agresívnej forme vírusu, ktorý prichádza z Indie, nebude stačiť ani 60-percentná zaočkovanosť. "Očkovanie musí byť dobrovoľné," vyhlásil s tým, že ľudia by sa nemali očkovať len kvôli sebe, ale mali by chcieť chrániť i ostatných. Aj Pellegrini tvrdí, že očkovanie musí byť dobrovoľné, zároveň verejnosť naň vyzýva. Požiadal tých, ktorí sa nedajú očkovať, aby sa správali zodpovedne. Líder hnutia Sme rodina nesúhlasí s tým, aby niektoré skupiny ľudí nútili k očkovaniu.

Kampaň na očkovanie podľa Kollára nie je dostatočná, tvrdí, že by sa do nej mali zapojiť mienkotvornejší ľudia. Kampaň k očkovaniu označil už od jej začiatkov za zlú Pellegrini. Poukázal na to, že starí ľudia sa na začiatku nemali ako dozvedieť o kampani zo sociálnych sietí. Možnosť, ako zvýšiť percento zaočkovaných, vidí Kollár aj v lotérii či finančnej odmene. Štát však musí podľa lídra Hlasu-SD nájsť spôsob, ako rešpektovať aj tých ľudí, ktorí sa nebudú vakcinovať.

Diskutujúci sa dotkli aj ekonomických otázok. Kollár tvrdí, že ak bude verejnosť v lete zodpovedná, tak sa nebude musieť pristúpiť k celoplošnému zatvoreniu krajiny. Pellegrini poukázal na to, že slovenská ekonomika sa udržala, aj keď pomoc od vlády bola najslabšia z okolitých krajín. Obsah daňovo-odvodovej reformy z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) predseda parlamentu nepozná. Kollár dodal, že bude koalíciu podporovať dovtedy, kým sa mu bude dariť napĺňať veci, ktoré sľúbil ľuďom.

Prečítajte si tiež: