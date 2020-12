Kováčik sa po obvinení vzdal svojej funkcie. Predseda parlamentu Boris Kollár preto dnes vyhlásil voľbu jeoh nástupcu. „Určujem termín na podávanie návrhov na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky do 8. januára 2021 do 16.00 hodiny tak, aby sa voľba uskutočnila na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá začína 26. januára 2021,“ povedal Kollár.

Predseda parlamentu zároveň žiada navrhovateľov, aby v určenom termíne, a to do 8. januára 2021, predložili návrhy na voľbu kandidáta špeciálneho prokurátora Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. „Dostačujúcu lehotu štyroch týždňov na prihlásenie jednotlivých kandidátov určujem z dôvodu, aby sa jednak kandidáti dostatočne pripravili, a zároveň aby účastníci vypočúvania v rámci minulosti dotyčného kandidáta mali dostatok času si všetko preveriť“, dodal predseda parlamentu.

Ústavnoprávny výbor bude následne prihlásených kandidátov vypočúvať. V zmysle zákonnej lehoty tak Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zverejní na svojej webovej stránke životopisy všetkých uchádzačov na post špeciálneho prokurátora po dobu najmenej 20 dní pred samotným vypočúvaním.

Anketa Bude nový špeciálny prokurátor lepší ako Dušan Kováčik? Áno, horší ako Kováčik sa byť ani nedá 50%

Od Kováčika sa nedá byť lepším, čiže nový generálny prokurátor bude horší 0%

Ťažko povedať, možno bude rovnaký ako Kováčik a dozvieme sa to o pár rokov 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný