Predseda Národnej rady Boris Kollár (57) chce, aby Slovensko aj Česko boli zapojené do povojnovej obnovy Ukrajiny. Vníma to ako kompenzáciu za pomoc.

Uviedol to po utorkovom stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom. "Keď teraz pomáhame Ukrajine, tak budeme trvať na tom a požadovať to aj od nášho partnera na Ukrajine, že v prípade povojnovej obnovy budú Slovensko a rovnako aj Česká republika zapojené do obnovy," uviedol Kollár.

Poznamenal, že korektná a šľachetná pomoc Ukrajine je prvým krokom. "Druhým je obnova a tam budeme trvať na tom, aby sme sedeli pri stole, aby sme naše firmy a ekonomiku mohli potiahnuť, ako kompenzáciu za pomoc," doplnil.

Na stretnutí podľa Kollára hovorili aj o aktuálnych vnútropolitických otázkach na Slovensku či o tom, akým spôsobom vláda dovládne. "Aké stanoviská budeme mať smerom k Ukrajine, k pomoci odovzdania migov, akým spôsobom sme schopní pripraviť krajinu na predčasné voľby," doplnil predseda NR SR.