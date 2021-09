Predseda Národnej rady Boris Kollár na sociálnej sieti vo videu informoval o situácii so zákonom o nájomných bytoch. Ten vypracovalo a predložilo do parlamentu práve jeho hnutie. Návrh je momentálne v druhom čítaní.

Politik však prekvapil slovami, podľa ktorých zákon čelí obrovským protitlakom: "Nechcú nám to dovoliť. Jedni preto, že žiarlia, že je to veľmi dobrý nápad a že by nám to mohlo politicky pomôcť. Druhí preto, že by mohli prísť o nekresťanské zisky."

Kollár tiež na rovinu vyhlásil, že vládna koalícia momentálne čelí novej kríze. "Ako dobre viete, najnovšie máme koaličnú krízu opäť. Jedna strana sa sporí, kto kde bude sedieť (vo vláde - pozn. red.), kto nebude sedieť," povedal predseda parlamentu. Jej prvé náznaky minulý týždeň naznačil samotný šéf Sme rodina, keď v priamom prenose skritizoval líderku koaličnej strany Za ľudí Veroniku Remišovú. Nebol spokojný s tým, že vicepremiérka kritizuje rozhodnutie Generálnej prokuratúry v prípade prepustenia bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Vraj preto minulý víkend na úvod diskusnej relácie televízie Markíza Na telo vyhlásil: „Mrzí ma, keď sa k právnemu systému vyjadruje politička, ktorá má vyštudované bábkoherectvo."

A už v stredu nastala obrovská zmena - po odchode ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a časti členov koaličnej strany Za ľudí do poslaneckého klubu SaS - hnutie Borisa Kollára stratilo postavenie druhej najväčšej strany v koalícii. Sulíkova strana má po novom v Národnej rade 19 poslancov, kým Sme rodina má 17. Šéf liberálov totiž vyhlásil, že jeho zásadnou požiadavkou je, aby Mária Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti. A to napriek tomu, že podľa koaličnej zmluvy táto stolička prináleží strane Za ľudí.

Vyzerá to tak, že vnútri koalície sa začína boj o túto funkciu. Boris Kollár vo videu vyhlásil, že nechce, aby sa rokovania o zákone o nájomných bytoch stali vydieraním. Naznačil tiež, že spor o ministerskú stoličku či schválenie zákona o nájomných bytoch môže byť naozaj predmetom politického vydierania.