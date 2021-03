Požiadavky konkretizoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Hnutie však má ambíciu dovládnuť v štvorkoalícii. Sme rodina nemá žiadne personálne požiadavky. Sociálne opatrenia chcú schváliť ešte na marcovej schôdzi parlamentu, aby mohli platiť od apríla.

Hnutie chce v koalícii presadiť, aby sa vyplatila jednorazová sociálna pomoc ľuďom v rámci tzv. SOS dotácií. Krajniak upozornil, že z doteraz zavedeného systému vypadávajú niektoré skupiny osôb, napríklad matky samoživiteľky. Ďalšou požiadavkou je odklad splátok úverov a energií do 30. júna, ako aj odklad výkonu exekúcií do 30. júna. Žiada tiež dofinancovanie kompenzácií v cestovnom ruchu a gastre do výšky sto miliónov eur. Piatou požiadavkou je príspevok vo forme piatich respirátorov na osobu, ľudia by si ich mohli vyzdvihnúť v lekárni.

Kollár tvrdí, že ak by vo vláde došlo k personálnej výmene, nič by sa nezmenilo. Narážal na to, že dve koaličné strany majú personálne požiadavky. "Padali mená, aby odstúpil minister Krajčí, aby odstúpil premiér Igor Matovič. Tiež bola opačná požiadavka, aby odstúpil Sulík," uviedol. Ak by odstúpil napríklad šéf SaS Richard Sulík a Matovič, nič by sa podľa Kollára nezmenilo, len by prešli do parlamentu a "cirkus by bol v Národnej rade SR".

V stredu rokovali jednotlivé koaličné kluby o budúcnosti koalície. Za ľudí hovorí o sebareflexii vlády aj v personálnej forme. OĽANO deklaruje, že stojí za premiérom. Večer sa má zísť koaličná rada.