Národná rada SR rokuje o žiadosti generálnej prokuratúry na vydanie poslanca a šéfa strany Smer-SD Roberta Fica. Ten je obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny a porušenia daňového tajomstva v súbehu so zneužitím právomoci verejného činiteľa. Hoci v tomto smere majú tri koaličné strany jasný názor, karty ešte môže poriadne zamiešať postoj Sme rodiny. Nedávne výroky predsedu hnutia Borisa Kollára v relácii TA3 Téma dňa poriadne šokovali poslankyňu za SaS Janu Bittó Cigánikovú. Tá tvrdí, že Sme rodina má v pláne podržať Roberta Fica.

"Gauneri, zlodeji alebo korupčníci by mali jasne skončiť vo vyšetrovacej väzbe. Určite to ale nemalo byť systémom, že nemám také dôkazy, tak si niečo na neho vymyslím," uviedol v relácii TA3 Boris Kollár. "Osobne som presvedčený, že za vlád Roberta Fica sa rozkradli obrovské zdroje finančných prostriedkov, ktoré patrili nám všetkým, že boli predražené tendre a niekto na tom veľmi pekne zarobil," vysvetľoval ďalej s tým, že táto vláda mala za cieľ tieto veci napraviť.

Kollár vyhlásil, že by chcel, aby sa Ficovi dokázali tie veci, ktoré mu boli vytýkané, a teda že jeho oligarchovia rozkrádali a predražovali sa tendre. „Ja by som chcel od tých policajtov vedieť, kde sú tie peniaze. Nech im to zoberú a vráťme to ľuďom. Ale nemáme ani korunu z toho, čo si nakradol, tak si niečo vymyslíme,“ vysvetľoval svoje stanovisko. "Chyťte Roberta Fica s puškou nad mŕtvolou, okamžite hlasujeme za," vyhlásil Kollár. Nesúhlasí s tým, aby dôvody kolúznej väzby boli nelegálne odposluchy a tlačovky.

Predseda parlamentu zároveň podotkol, že ak je silné dôkazné bremeno, možno ustojí obvinenie o porušení bankového tajomstva v prípade Fica, čo však podľa jeho názoru porušil aj Filip Rybanič, ktorý pozrel v banke účty vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka. "Najhoršie sa nám môže stať to, že my sme ho nechytili na miliardách, ale na takejto veci a keď to dôkazné bremeno neunesieme, spravíme z neho martýra a Fico sa nám o dva roky vráti ako bumerang a potom bude túto metódu používať na nás," zaklincoval Kollár.

