Koaličná kríza sužuje Slovensko už tri týždne. Premiér Igor Matovič v posledných dňoch mlčí, jeho predchodca Peter Pellegrini by rád vedel, čo sa s ním deje. V diskusii sa v RTVS stretol so šéfom parlamentu Borisom Kollárom. A nebolo to vždy len vzájomné "tľapkanie sa po pleci".

Kollár na štvorkoalícii trvá

"Moji koaliční partneri by sa mali veľmi rýchlo zobudiť," reagoval Boris Kollár hneď v úvode relácie RTVS na otázku ohľadom prebúdzania sa koalície. Otázke, či príde k zmene na poste premiéra, sa Boris Kollár vyhol. "Buď sa zmení premiér a zostane tým premiérom, alebo ho bude musieť na poste premiéra vystriedať iný kolega," povedal líder Sme rodina s tým, že výmenou Matoviča a ministra hospodárstva Richarda Sulíka sa konflikt prenesie do parlamentu.



"To mi je veľmi ľúto," poznamenal Kollár zase po tom, čo prišla na pretras skutočnosť, že apelov na zmenu osobnosti premiéra nie je v koalícii menej. Vylučuje však dvojkoalíciu a menšinovú vládu. "Neviem si to predstaviť," podotkol.

Pellegrini oponuje

Podľa Petra Pellegriniho je aktuálna vláda nepríčetná. "Za tri týždne sa nespravilo nič, desať dní nezasadala vláda," poznamenal Pellegrini s tým, že vláda sa zaoberá len sama sebou. Upozornil, že krajina nemá dvoch kľúčových ministrov. Narážal na ministra práce a zdravotníctva. Prístup pomoci ľuďom zo strany Sme rodina kvituje, ale líder Hlasu upozornil, že práve Sme rodina drží Igorovi Matovičovi chrbát. "Spôsobuje to, že občania musia Igora Matoviča na stoličke trpieť ďalej," povedal a dodal, že samozrejme nevie, ako vyzerajú rokovania za zatvorenými dverami. "Tá loď je tak deravá, že kapitán by mal zaveliť - návrat do lodenice," poznamenal Pellegrini kriticky.

Kollár na tom, že by "držal" premiéra, trvá. "Nenapádam koaličných partnerov a preto mám korektné vzťahy, nenapádam ani vás," poznamenal smerom k Petrovi Pellegrinimu s tým, že trvá na tom, že sabitikal vlády by sa mal dotýkať len toho, že si jednotliví členovia prestanú porovnávať egá. Peter Pellegrini s Borisom Kollárom súhlasil. Najmä čo sa týkalo skutočnosti, že predseda parlamentu na sociálnej sieti na nikoho neútočí.

Premiér sa skrýva

"Premiér má také vlny svojho životného cyklu," povedal Pellegrini na margo toho, že jeho odmlka na sociálnej sieti nie je novinkou. Zároveň podotkol, že na jednej strane aspoň nerobí hanbu. Čo lídrovi Hlasu prekáža, je to, že premiér neriadi krajinu a neplní si povinnosti. "Predsedu vlády máme najhoršieho, akého sme mohli mať a je bezpečnostných rizikom pre túto krajinu, ale aj štát," vyjadril sa na margo Igora Matoviča a jeho rezignáciu na boj s koronavírum. "Počítajú s tým, že niekoľko stoviek, až tisícok ľudí zomrie a už s tým nerobia nič," ostro reagoval Pellegrini.

Na tejto téme sa však politici nezhodli. "Pán premiér sa nestiahol, vláda rokuje, premiér pracuje, keby dával hejterské statusy, tak to nepomôže," poznamenal s tým, že Richard Sulík "hejtuje" Igora Matoviča v jednom kuse. "Kategoricky nesúhlasím s tým, že by sa schoval," dodal Boris Kollár.

"Kupovanie" poslancov?

To, že by SaS kupovala opozičných poslancov, Peter Pellegrini poprel s tým, že konšpirácie sú záľubou hnutia OĽaNO, ale nie jeho. Opozícia ďalej pracuje na referende. Pred ním už toto tvrdenie poprel aj Richard Sulík. "Nikto z koalície nás nekontaktoval," oponoval s tým, že opozícia dáva vláde priestor, aby si marazmus "vyžrala". "Nebudeme do koalície búšiť v parlamente, aby sa spojila," podotkol Pellegrini na margo politickej taktiky opozície.

Boris Kollár povedal, že vie o tom, že SaS chodí za opozíciou a cystá s nimi vyslovenie nedôvery aktuálnej vláde. Podľa Kollára išlo o poslanca strany SaS, ktorý rokoval s parlamentnými "odídencami". "Keď chce koaličný poslanec povaliť vlastnú vládu, tak tu už končí každá sranda," reagoval predseda parlamentu.

Boris Kollár pripomenul, že Peter Pellegrini postupuje podľa toho, ako sa mu to hodí. Pripomenul, že keď chcela zorganizovať referendum opozícia v predchádzajúcom vládnom období, tak vystupoval ostro proti.

Kauza Pčolinský

Kollár trvá na tom, aby sa kauza jeho riaditeľa SIS vyšetrila čo najrýchlejšie. "Postup v takýchto veciach by však mal byť iný," poznamenal s tým, že postup NAKA ohrozil bezpečnosť státu. "Stali sme sa nedôveryhodní," priznal na margo toku informácií.

Pellegrini upozornil, že Vladimírovi Pčolinskému sa môže stať to isté, čo iným (v minulosti významným) osobám, ktoré môžu byť v kolúznej väzbe aj rok a pol. "Aby sa s riaditeľom SIS zaobchádzalo takýmto spôsobom, je teatrálne," poznamenal s tým, že súhlasil s tým, že to ohrozuje dôveryhodnosť krajiny v rámci tajných služieb. "Boli sme medzi 25 najbezpečnejšími krajinami sveta," poznamenal expremiér s tým, že sa môžeme stať krajinou špinavého zločinu. "NAKA vykopáva dvere exponovaným osobám a ja sa pýtam - kto rieši organizovaný zločin," poznamenal na margo obchodu s drogami, ale aj obchodovania s bielym mäsom, či pašovania utecencov.

Núdzový stav

Obaja politici sa zhodli na tom, že núdzový stav by mal platiť len na oblasť zdravotníctva a nemusel by obmedzovať ľudské práva.