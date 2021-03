Rekonštrukcia vlády! Taká je zásadná požiadavka dvoch koaličných strán. Richard Sulík a Veronika Remišová naznačujú, že by mal odísť samotný premiér Igor Matovič a výmena by mala nastať aj na mieste ministra zdravotníctva. Boris Kollár v TA3 tiež priznal, že v súčasnej situácii je potrebné niečo zmeniť, výmena predsedu vlády však podľa neho nemusí priniesť očakávaný výsledok. „Neodišiel by z politiky, bol by predsedom najsilnejšej parlamentnej strany,” podotkol s tým, že „jediným riešením je vrátiť sa späť k tomu, prečo sme išli do politiky”.

Rozhodnutie by malo padnúť už v stredu. Hnutie Sme rodina má na tento deň naplánované zasadnutie predsedníctva. Po ňom si chce šéf parlamentu zavolať všetkých koaličných partnerov a hľadať riešenie. „Musíme si sadnúť, vypustiť emócie a Matovič s Richardom Sulíkom by si mali vstúpiť do seba," dodal Kollár. Scenár menšinovej vlády jednoznačne odmietol.

Priznal však, že postoj strany SaS k ministrovi zdravotníctva Markovi Krajčímu a snahu o jeho odvolanie považuje za zvláštne. „Keď chcel Krajčí pred Vianocami sprísňovať opatrenia, oni chceli otvárať prevádzky. Po mieste ministra tak volajú tí, ktorí mu nijako nepomohli," konštatoval Kollár. Sulík však trvá na jeho odchode. Ak navyše vznikne podmienka, že premiér Igor Matovič odíde zo svojho postu len vtedy, ak tak spraví aj Sulík, minister je pripravený skončiť vo funkcii.

„Ak by bola požiadavka, že Igor Matovič odíde pod podmienkou, že aj Sulík, tak to urobím, ak to krajine pomôže. Chcem len zabrániť triumfálnemu návratu opozície o tri roky do vlády," vysvetlil v TA3 Sulík, ktorý o predčasné voľby či rozbitie vlády nemá záujem.

Matovič je však presvedčený o niečom inom. „Myslím si, že Richard Sulík urobí všetko pre to, aby táto vláda padla tak, ako pred 10 rokmi spravil všetko pre pád Radičovej vlády,” vyhlásil v RTVS. Jeho „plán” mu chce preto prekaziť. Motiváciou Sulíka nie sú podľa Matoviča len vysoké preferencie. Obvinil ho z toho, že zrejme koná v mene tých, ktorí chcú ukončiť masívne zatýkanie vysokopostavených ľudí. Ministra zdravotníctva Marka Krajčího by nechcel „obetovať". Podľa premiéra na to nie je dôvod a nezaslúži si to.

Definitívu by sme sa tak mali dozvedieť v najbližších dňoch. Kollár odkázal, že sa nebude prikláňať ani na jednu stranu. „My urobíme to, čo bude najlepšie pre ľudí, nebudem sa prikláňať na stranu SaS alebo Za ľudí,” ozrejmil.

Politológ Miroslav Řádek sa však do predsedu Sme rodina poriadne obul. „Je to prejav brilantnej demagógie a populizmu, čo mu ide najlepšie,” uzavrel.

Čo spôsobilo krízu?

Nezhody medzi Matovičom a Sulíkom trvajú už dlhšie, dôvodom sú opatrenia v boji proti koronavírusu. Najnovšiu búrku vyvolal spôsob, akým premiér zabezpečil ruskú vakcínu Sputnik V. Ku kritike SaS sa pridala aj strana Za ľudí, spoločne žiadajú rekonštrukciu vlády.

