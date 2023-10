Operácia TARGETY prebiehala na celom území republiky. Procesné zaisťovacie úkony realizovali až na 17 rôznych miestach. Trestná činnosť mala byť páchaná v rokoch 2011 až 2021. Škoda na DPH má podľa predbežných odhadov polície presahovať výšku 7,5 milióna eur.

Vyšetrovatelia vtrhli do viacerých firiem napojených na prominentné osobnosti slovenskej politiky. Jednou z nich je aj sídlo Fun rádia na Leškovej ulici v Bratislave. Jeho majiteľom je končiaci predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Ten konanie polície odsudzuje. Ide podľa neho o ďalší policajný cirkus, ktorým chcú prekryť vlastné zlyhania pri ochrane štátnych hraníc pred nelegálnou migráciou.

Zdôraznil, že akcia nemá nič spoločné s politikou. Príslušníci NAKA si podľa Kollára prišli po faktúry, ktoré už boli odovzdané pred tromi mesiacmi. Kollár nevedel povedať, aké konkrétne dokumenty policajtov zaujímali. Od vedenia rádia sa dozvedel, že malo ísť o faktúry. Myslí si, že sa týkali dodávateľsko-odberateľských vzťahov. "Nevediem to rádio, nechodím tam, nevstupujem do toho, riadi si to manažment spoločnosti, od koho nakupuje, komu predáva, akú reklamu vysiela," priblížil Kollár, ktorý podľa svojich slov nie je konateľom ani štatutárom rádia, ale len konečným užívateľom výhod. Informoval tiež, že v rámci akcie nebol nikto zadržaný ani obvinený.

Šéf parlamentu kritizuje, že policajti prišli na piatich autách po štyri faktúry, ktoré už má NAKA k dispozícii tri mesiace. Vedenie polície chce touto akciou podľa neho prekryť svoju neschopnosť v súvislosti s ochranou hraníc. Pripomenul, že od stredy zaviedli kontroly na hraniciach so Slovenskom Poľsko, Rakúsko i Česko. "Veľmi ma mrzí, že takýmto spôsobom sa prekrývajú veci. Pretože nič iné ako cirkus mi to nepripadá," povedal.

„Nie sme si vedomí žiadneho porušenia zákonov. Sme pevne presvedčení, že naša spolupráca s OČTK povedie k rýchlemu vyjasneniu tejto situácie,“ oznámil Rastislav Dutka, generálny riaditeľ RADIO GROUP a.s., ktorá vlastní licenciu na vysielanie Fun rádia. „Sme slobodné a nezávislé médium. Napriek takémuto zásahu však máme plnú dôveru k schopnosti OČTK vykonávať povinnosti v súlade s platnými zákonom a predpismi a len v nevyhnutnej miere. V tejto súvislosti sme ponúkli plnú spoluprácu a predložili sme všetky požadované dokumenty a informácie,“ uzatvára Dutka. Vysielanie rádia sa ani napriek zásahu NAKA neprerušilo.

Ďalším z cieľom vyšetrovateľov bola spoločnosť Slovclean, ktorá klientom poskytuje upratovacie služby. Už v minulosti mala viackrát problémy s daniarmi. Tí ju upodozrievali z porušovania predpisov. Vo firme vlastní polovičný podiel prostredníctvom akciovky Slovunit Michal Borguľa, brat exposlanca Sme rodina Martina Borguľu. Práve vďaka tomuto konfliktu záujmov mohol Slovclean získavať luxusné štátne zákazky. Ako informoval denník Pravda, v apríli tohto roku sa Slovcleanu podarilo vyhrať súťaž na dodávateľa upratovacích služieb Národnému ústavu detských chorôb. Zavážiť mal fakt, že podobné služby im poskytovali aj v minulých rokoch. Slovclean vyhral i napriek tomu, že svoje služby výrazne zdražel. Za 48 mesiacov upratovania, štát zaplatí vyše 9,5 milióna eur.

Nie je to pritom prvá potýčka exposlanca Borguľu so zákonom. V júli, polícia vzniesla voči Borguľovi obvinenie z úplatkárstva. Cez sprostredkovateľa mal poskytnúť bývalému príslušníkovi finančnej jednotky NAKA Mariánovi K. úplatok vo výške 50,000 €. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka mu cez paragraf 363 obvinenie už raz zrušil. Borguľa sa na sociálnej sieti vyjadril, že proti nemu nemajú žiadne relevantné dôkazy a ide len o pokus polície ovplyvniť voľby.

V súvislosti s dnešnou akciou NAKA sa redakcia Plus JEDEN DEŇ spojila s Borguľom. Oficiálne stanovisko nám však odmietol poskytnúť. Vraj s firmou už nemá nič spoločné a ako exposlanec nie je povinný odpovedať na otázky médií. V minulosti však pôsobil v správnom orgáne Slovcleanu, ale aj v spoločnosti Slovunit, cez ktorú drží polovičný podiel v Slovcleane jeho brat Michal.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií mal zásah NAKA prebiehať aj v Prvej stavebnej sporiteľni, ako aj v spoločnostiach Media Print Kappa, Akzent Media, Benalex, Sayrus, Global Solutions SK, Peber, KGV Security a Bob Group.