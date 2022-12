Samostatná Slovenská republika je úspešný príbeh a za 30 rokov prešla kus dobrej cesty. Sme hrdý štát, no za svoju samostatnosť musíme neustále bojovať. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v rozhovore pre TASR. Upozornil, že naša suverenita nie je samozrejmosť a je potrebné ju chrániť.

"Myslím si, že je to úspešný projekt. Slovensko sa postavilo na nohy, má pevné miesto v Európskej únii. Z pohľadu dneška si myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Sme hrdý, aj keď mladý štát," zdôraznil šéf parlamentu. Skonštatoval tiež, že počiatky republiky boli trochu rozpačité a pripomenul obavy ľudí z rozdelenia Československa horšou cestou, ako napríklad v bývalej Juhoslávii. Priznal, že v čase rozdelenia si myslel, že ak by bolo referendum, nedošlo by k tomu.

Kollár však zdôraznil, že za uplynulých 30 rokov prešlo Slovensko dobrý kus cesty, ktorá jasne hovorí, že sa ako štát nemáme za čo hanbiť. Podčiarkol, že sme si dokázali dobudovať všetky štruktúry, prijať ústavu a kultivovane sa rozdeliť. Za najvýznamnejšie míľniky v našej samostatnej histórii vníma napríklad vstup do NATO, Európskej únie a eurozóny.

Medzi výzvami pre Slovensko do budúcna uviedol potrebu chrániť svoju suverenitu a svojbytnosť. "Aj keď sa to možno nezdá, musíme stále bojovať o to, aby sme si zachovali Slovenskú republiku, našu krajinu, naše hranice a vôbec bytie ako také. Hoci si myslíme, že je to samozrejmosť," uviedol Kollár. Za dôležitú označil hrdosť národa, a to aj v diplomacii. Takýto postoj očakáva aj od budúcich politických predstaviteľov krajiny.

V tejto súvislosti poukázal na situáciu na Ukrajine. "Ak si niekto myslí, že toto nie je aj náš problém, tak je na veľkom omyle," podčiarkol. Ruská propaganda podľa jeho slov šíri aj informácie o zmenách hraníc a na mape Európy nepočíta so samostatným Slovenskom.

"Ukrajina bojuje aj za nás. Keď Ukrajina padne, môže sa to stať. Pokiaľ Ukrajina nepadne, Rusi sa neposunú ďalej, Slovensko bude stále Slovenskom. Musíme stále bojovať o našu republiku," vyhlásil predseda parlamentu. Apeloval preto aj na politikov, súčasných i budúcich, aby sa správne rozhodovali, pretože je to aj ich zodpovednosť.