Kollár ostal po stretnutí s PÁPEŽOM v nemom úžase: REAKCIOU na jeho 11 detí ho TOTÁLNE ODROVNAL

S pápežom sa stretli aj jeho deti. Predseda Národnej rady Boris Kollár (56) sa ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov včera stretol so Svätým Otcom Františkom. Okrem neho na spoločné stretnutie poputovali aj jeho potomkovia. Pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, ktoré to boli, aj čo chcel stretnutím docieliť.