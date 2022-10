Všetko začalo videom na sociálnej sieti TikTok. Je na ňom zachytený príslušník policajného zboru. Na zázname vidieť, ako sedí v aute a zapisuje si priestupok. Muž zákona zastavil osobné vozidlo značky Volkswagen, ktorého vodič nemal pri sebe vodičské oprávnenie a taktiež ani zaplatenú diaľničnú známku. Na mieste mu bola uložená pokuta vo výške 200 eur, avšak odmietol ju zaplatiť.

Následne mu boli odobrané evidenčné čísla. Vodič však nebol sám. Mal pri sebe ešte spolujazdca a práve on začal policajta nahrávať na svoj mobilný telefón. Ten sa v ruskom jazyku pýta, prečo im zobral spomenuté evidenčné čísla. Ako vidno aj na videu, prišiel k mužovi zákona až do služobného auta a začal si ho z blízky kamerovať. To policajta nahnevalo a rázne sa voči cudzincovi ohradil.

"Policajt voči arogantnému mužovi následne rázne vystúpil, pričom k použitiu donucovacích prostriedkov nedošlo, rovnako nedošlo k zraneniu žiadnych osôb," priblížila polícia vo svojom stanovisku. Dodala, že ďalej sa bude prípadom zaoberať disciplinárna komisia.

Podľa neskoršieho vyjadrenia polície sa celá situácia odohrala na diaľnici D2 počas kontroly elektronických diaľničných známok a alkoholu za volantom. Vyjadril sa k nej aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Ten na sociálnej sieti zverejnil príspevok, v ktorom si agresívneho policajta zastáva: "Za mňa som rád, že sa uvedený príslušník policajného zboru nepokakal a nepustil ho bez pokuty. A či by som ho riešil? Áno, napomenutím, nech nepoužíva vulgárne slová, ale za služobný postup nemám výhrad, kľudne aj odmenu by som mu dal."

Predseda Sme rodina si neodpustil ani poznámku voči ukrajinským utečencom. "To, čo si tu dovoľujú niektorí “utečenci” na drahých autách a myslia si, že nám tu budú skákať po hlave, že nebudú nič rešpektovať, ako si to dovolia doma na Ukrajine, tak tieto maniere si priviezli aj k nám," napísal a dodal, že si mýlia našu pohostinnosť so ich svojvôľou a častokrát sú drzí a nerešpektujú policajný zbor.

"Nezaplatená známka bez vodičského oprávnenia a natlačí sa policajtovi do auta? Skúsil by to v Rakúsku alebo v Nemecku, by videl," napísal Kollár na svoj Facebook.

