V nedeľnej diskusnej relácii predseda parlamentu vyhlásil, že „pokiaľ by malo 3 000 lekárov odísť preč, tak my ideme tiež, nemôžem byť niekde, kde sa rozvráti zdravotnícky systém. (...) Nepodpíšem sa pod to, nebudem chodiť po uliciach v obrnenom transportéri”. Predseda SaS Richard Sulík si o Kollárovom postoji myslí, že ide o politické divadlo a hnutie z vlády neodíde. V prípade, že k dohode s lekárskymi odborármi nedôjde, Sulík hovorí o vine Eduarda Hegera a celej vlády. Kollár si však nemyslí, že premiér zlyhal.

Na názor sme sa spýtali aj jeho koaličných partnerov. Strana Za ľudí vo svojom stanovisku konštatovala, že verí v úspešné ukončenie rokovaní s lekármi a zároveň je proti odkazu predsedu Sme rodina. Voči Kollárovi sa ohradil napríklad aj poslanec Milan Kuriak (OĽaNO): "Nie je to od neho prvá vyhrážka. Tentokrát kvôli zdravotníctvu. Budem úprimný, už mám tých jeho rečí o odchode z koalície dosť. Myslím si, že tak ako doteraz, to z jeho strany opäť zostane len pri vyhrážkach a pri populistických rečiach.“Jeho stranícky kolega Erik Ňarjaš to vidí miernejšie: „Nevidel som nikde, že by sa priamo vyhrážali. Nech robia to, čo uznajú za vhodné a čo je z ich pohľadu správne pre občanov SR.“

V ďalší obrat Borisa Kollára verí aj Tomáš Šudík z hnutia OĽaNO. „Rokovania priniesli navýšenie platov zdravotníkom, ktoré budú na úrovni ich kolegov v Českej republike. Okrem toho sa spúšťajú rekordné investície práve do zdravotníctva,“ ozrejmil Šudík s vierou, že Boris Kollár vníma snahu vlády o vyriešenie danej situácie a svoj názor tak zmení.

Svojho šéfa si, naopak, zastal poslanec Sme rodina Miloš Švrček. „Predseda parlamentu sa vyjadril, že naše hnutie nebude vo vláde, ktorá bude hrobárom zdravotníctva, a ktorá zapríčiní rozvrat zdravotnej starostlivosti. Za tým si v hnutí stojíme a pána predsedu plne podporujeme,” priblížil Svrček.

Politológ Radoslav Štefančík zdôraznil, že ide o neúprimnú hru smerom k voličovi: „Kollár sa tvári, že s tým nemá nič spoločné, pritom ako predseda parlamentu a šéf vládnej strany je spoluzodpovedný za všetko, čo táto vládna koalícia urobí,“ vysvetlil odborník.

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa Boris Kollár vyhráža odchodom z vládnej koalície. Urobil tak napríklad v lete 2020, keď prepukla kauza s diplomovými prácami. Svojho času tiež prízvukoval, že pokojne poruší koaličnú zmluvu, keď bojoval za skrátenie kolúznej väzby krátko po tom, čo za mreže poslali nominanta jeho strany Vladimíra Pčolinského. Folklór pokračoval aj v prípade jeho známeho predvolebného sľubu, a to pri nájomných bytoch. Tvrdil, že ak by „neprešli”, odišiel by z vlády. Doposiaľ tak ani raz neučinil.

