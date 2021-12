Ohnivý prejav Kollára v pléne Národnej rady vyvrcholil do nečakaného záveru. Snažil sa v ňom presvedčiť o schválení 500-eurových poukazov za očkovanie z dielne ministerstva financií. Veta, ktorú venoval samotným seniorom, však mnohých prekvapila: „Môžete dostať 500-eurovú poukážku a každý deň môžete ísť na trojeurové ,menučko‘ do jedálne alebo do nejakej reštaurácie, alebo to môžete dať vnúčikovi, alebo môžete s tým čokoľvek spraviť, môžete to bárs aj predať priekupníkovi za 400 eur a máte keš.“

Jeho posledný kontroverzný výrok zhodnotili aj odborníci. „Pravdepodobne sa v ňom prebudili spomienky z mládežníckeho obdobia, o ktorom sa v Bratislave rozprávajú legendy,“ povedal politológ Radoslav Štefančík. „Všetci poznáme, aká je minulosť Borisa Kollára. Vieme, v akom prostredí vyrastal a v akom prostredí začal podnikať. Toto je len vizitka jeho minulosti,“ dodal.

Kritikou nešetril ani jeho kolega politológ Tomáš Koziak: „Bolo to nedôstojné. Pokiaľ by to povedal vekslák alebo nejaký priekupník, tak by som to chápal, ale od predsedu parlamentu to bolo určite nemiestne.“ Ako dodal, je to len ďalší dôkaz toho, že Kollár sa nedokáže odpútať od svojho mentálneho sveta. „Keď tvrdí, že sa to môže predať za 400 eur niekomu inému, prečo dôchodcom nedáme rovno tých 400 eur do ruky?“ pýtal sa Koziak. V tejto súvislosti sme oslovili aj samotného Borisa Kollára, ale do uzávierky nám neodpovedal.

Výrok o „keši” pre seniorov však nebol prvý, pri ktorom politik prekvapil svojím slovníkom. „Nebudem podporovať, aby na druhej strane vznikla nová mafia, môžem ju pokojne nazvať ‚čurillovská'”, vyjadril sa tiež nedávno na adresu vyšetrovateľa Jána Čurillu, ktorý napokon od Kollára požadoval ospravedlnenie. Rozruch vyvolalo aj jeho nedávne odmietnutie delenia obyvateľov na očkovaných a neočkovaných. Prirovnal to k segregácii počas 2. svetovej vojny.