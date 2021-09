„Všetko je reálne,“ odpovedal dnes pred začatím kaličnej rady predseda parlamentu a šéf strany Smer rodina Boris Kollár na otázku, či existuje možnosť koalície bez Sme rodina. "Môžu sa rozhodnúť, že nás vylúčia a my tým pádom odídeme,“ vysvetlil.

Na otázky k možnému odchodu strany Sme rodina z koalície odpovedal pred koaličnou radou minister financií Igor Matovič vetou „Dočkaj času, jak hus klasu."

„Všetko je otovrené, ale my ideme normálne na koaličnú radu, pretože máme zatiaľ platnú koaličnú zmluvu,“ uviedol Kollár s tým, že mu ide o realizáciu očisty od mafie.

„Nedovolím, aby sme znovu vytvorili ďalšiu skupinu, ktorá si bude uzurpovať právo na pravidvosť, ako to bolo za čias Roberta Fica," povedal predseda parlamentu. Okrem toho chce jeho hnutie dodržať sľub výstavby bytov - poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý to má odštartovať, je v druhom čítaní. „Pevne verím, že to dotiahneme,“ dodal Boris Kollár, pričom spomenul aj exekučnú amnestiu, ktorú sľuboval pred voľbami.

Skritizoval pri tom boje v strane Za ľudí medzi ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a predsedníčkou strany Za ľudí a ministerskou investícií Veronikou Remišovou. „Keď sa už tieto dve dámy dohádali, kto bude predseda, kto bude aký minister, tak snáď sa pohne na rezorte aj toto,“ dodal k téme exekučnej amnestie.

Okrem toho Boris Kollár uviedol, že ak sa tak rozhodnú, vie strana zvýšiť poslanecký klub. Ku konkrétnym menám, ktoré by doň mohli pribudnúť, sa však nateraz odmietol vyjadriť.