Kollár zdôraznil, že koalícia musí zostať pokope, lebo Slovensko idem do najťažšieho obdobia. „Prekonali sme dva roky covidovej krízy, dodnes trpia podnikatelia, ľudia a ideme do energetickej krízy. Prichádza aj zdražovanie. A teraz keď SaS odíde, tak my ostaneme v minorite?,“ pýtal sa šéf Sme rodina. Podľa neho sa v menšine nedá vládnuť a veľmi nerozumie tomu, prečo SaS nechce v takom prípade podporiť predčasné voľby.

„My nebudeme vedieť vládnuť a neschválime v novembri rozpočet. Ako dôchodcom valorizujeme dôchodky? Tu sa bavíme o životoch ľudí,“ zdôraznil Kollár. Podľa neho by bolo Slovensko počas menšinovej koalície zbytočne v agónii 22 mesiacov do najbližších volieb. Táto vláda vraj preto musí v najťažšom období po 30 rokoch fungovať: „Po covide, vojne u susedov a energetických šokoch musíme byť vo funkčnosti a nie v mrchavej ťažobe. Vláda musí vládnuť, ale nie v minorite so 68 poslancami.“

Predseda Sme rodina niekoľkokrát zdôraznil, že situáciu musí vyriešiť predovšetkým OĽaNO a SaS. Mali by sa vraj dohodnúť na nejakom kompromise. Podľa Kollára sú aktérmi konfliktu predovšetkým Matovič so Sulíkom, preto by to mali vyriešiť ich strany: „Možno je kompromis obaja dole, ale nebudem za nich hovoriť. Mali by to vyriešiť.“

