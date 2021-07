Povedal to predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár. Hnutie Sme rodina zablokovalo zákon ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého by si neočkovní ľudia museli platiť za testy.

Kollár tvrdí, že by sa tak vytvorili dve kategórie ľudí – očkovaní, ktorí môžu všetko a neočkovaní, ktorí nemôžu nič. "Sme rodina je absolútne proti tomu,“ povedal.

Predseda Sme rodina kritizoval aj vysoké ceny za antigénové a PCR testy. Spoločnosť by sa podľa neho nemala polarizovať na na zaočkovaných a neozaočkovaných. Podľa neho je dôležité, aby sa Slováci nechali očkovať, zároveň však rešpektuje aj postoj ľudí, ktorí sa očkovať nechcú.

Ako príklad uviedla strana štvorčlennú rodinu, ktorá sa chce ísť najesť do reštaurácie: jedlo by ich vyšlo 50 eur. a v prípade, že by si celá rodina musela dať spraviť PCR testy, zaplatila by ďalších 280 eur. Strana SaS podľa Petra Pčolinského na koaličnej rade presadzovala, aby si nezaočkovaní za PCR testy platili.

