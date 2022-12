Napriek mnohým kritickým ohlasom voči osobe predsedu parlamentu Borisa Kollára (57) sa mu jedno uprieť nedá, a to jeho častú a nezištnú pomoc ľuďom v núdzi. Tentoraz sa rozhodol naplniť sen mladej ženy, ktorú roky týral partner a napokon zostala sama so šiestimi deťmi bez strechy nad hlavou.

Boris Kollár patrí medzi tie známe osobnosti, ktoré sa do pomoci ľuďom bojujúcim s vážnymi finančnými či zdravotnými problémami zapája pravidelne. Aj vďaka tomu je stálym hosťom v obľúbenej rodinnej relácii TV JOJ V siedmom nebi. Tentoraz ochotne podal pomocnú ruku pri plnení snov tridsaťdvaročnej Lenky, ktorá sama vychováva šesť detí.

Mladá žena musela ujsť pred agresívnym partnerom, ktorý ju roky bil a týral. Dolámal jej ruky, vybil zuby a napokon sa vyhrážal zabitím aj jej deťom. Po rokoch domáceho násilia skončila Lenka spolu s deťmi v azylovom dome v Kopčanoch. Tu však dlhšie ostať nemôže, aj keď nový príbytok si rodina nemá z čoho zaplatiť, keďže Lenka vychováva šesť detí z mesačných 750 eur. Jej veľkým snom bolo mať na pár rokov zafixované vlastné bývanie. Práve v tom sa rozhodol Lenke pomôcť predseda parlamentu, ktorému tvorcovia relácie zverili tento príbeh pravdepodobne aj z dôvodu, že sám je otcom dvanástich detí. Kollár Lenke sľúbil, že im nájde nové bývanie – a dovtedy ich ubytoval v hoteli na Donovaloch, kde na deti čakali aj darčeky.

Zohnať ubytovanie pre matku so šiestimi deťmi nebolo vôbec ľahké, no predsedovi parlamentu sa to napokon podarilo. Diváci mohli vidieť, ako Kollár odhodil oblek, obliekol si montérky a vypomáhal pri zariadení bytu: vynášal matrace, maľoval stenu či montoval nábytok. Kollár zároveň dopredu zaplatil pre mladú ženu dva roky nájomného.

„Pochopil som jednu vec, a to, že aj rodina, ktorá je úplne bez peňazí a bez strechy nad hlavou, vie byť šťastná," povedal následne nášmu denníku Kollár. „Oni sú šťastní už len tým, že vôbec môžu byť spolu. Neriešia tie žabomyšie vojny ako my v rodinách. My často kladieme dôraz na veci, kde sa vybíjame a zbytočne pustíme veľa žlče a nenávisti, možno aj tvrdších slov. Kdežto oni toto vôbec neriešia, riešia úplne základné veci: kde budú spať alebo či ich sociálka neodoberie od mamy," vysvetľoval politik.

„Je to nádherná rodina, deti sú slušne vychované, chodia do školy a rodina je vďačná za úplné maličkosti. Máte z nej pocit, že je šťastná. Nie sú frustrovaní či zničení. Ja som tam mal obrovský pocit šťastia a spokojnosti," opisoval nám Kollár dojmy zo stretnutia s Lenkinou rodinou. Podľa jeho slov ukázali, že človek nemusí byť šťastný len vtedy, keď má v ruke najnovší iPhone alebo ide na drahú dovolenku.

Podnikateľ a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) roky nezištne pomáha ľuďom v núdzi. Vždy rád a ochotne podal pomocnú roku pri plnení snov aj v relácii V siedmom nebi. "Ja som v tejto relácii bol možno aj osemkrát, lebo pomáham celý život a chodil som do nej hlavne ako podnikateľ," hovorí Kollár. "Teraz som šesť rokov politik, ale pre mňa to stále zostáva len ako jedna z foriem pomoci, ktorú robím celý môj život," dodal ďalej šéf hnutia Sme rodina. Zdroj: reprofoto TV JOJ

„Lenka je skvelou matkou a pre svoje deti by spravila všetko – a ony jej túto starostlivosť oplácajú svojou láskou a detskou radosťou, ktorou dostali aj mňa. Dúfam, že vďaka novému bytu, ktorý sa mi podarilo pre nich nájsť, konečne pocíti táto rodina teplo domova," povedal politik.

O Kollárovi je známe, že dobročinnosti sa venuje už dlhé roky. V politike je sedem rokov, ale vyše tridsať rokov je aktívny v charitatívnej oblasti. „Vyše tridsať rokov toto robím každý rok a každý mesiac," povedal nám. Podľa vlastných slov za celý svoj život pomohol už tisícom rodinám.

Líder Sme rodiny sa už aj v minulosti zdôveril, že pochádza z chudobnej rodiny. „Moja mama musela veľmi veľa pracovať. Mala 2-3 roboty, aby rodinu uživila," vysvetlil Kollár s tým, že jeho mama často pracovala až do noci. „Robila fotografiu, ale keď to už nešlo, tak si zobrala aj umývanie chodieb a výťahov v bytových domoch, tam som jej chodil pomáhať," povedal. „Viem, čo to je zarobiť jednu korunu. Viem, ako sa mama natrápila, ale dala nám pekné a šťastné detstvo," prízvukoval Kollár. „Boli časy, keď som šunku videl raz za mesiac a mäso raz za dva týždne. Jedol som chleba s maslom a horčicou, lebo nebolo čo na chlieb dať," zdôveril sa.

Predseda parlamentu nám prezradil aj to, ktorá blízka osoba ho viedla štedrosti k ľuďom. ODPOVEĎ KOLLÁRA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

