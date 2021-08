Politici si predstavenie pochvaľovali, expremiér Matovič sa naň dostavil aj s manželkou Pavlínou. Trojica sa tak stretla aj so známymi slovenskými hercami, ktorí v činohre pôsobia. Jednu z hlavných postáv stvárnila herečka Diana Mórová. „Samozrejme, zaregistrovala som ich a bola som rada, že boli v divadle a na predstavení. Myslím si, že sa aj príjemne kultúrne pobavili,“ povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ. Dodala, že s dvojicou si vymenila aj niekoľko slov, no detaily neprezradila.

Divadelný zážitok si pochvaľoval aj šéf parlamentu Kollár: „Bolo to fantastické, každému to môžem odporučiť navštíviť v národnom divadle. Je to úžasná komédia.“ Ako dodal, hru videl už v minulosti v podaní herečky Zuzany Fialovej. Predstavenie sa mu páčilo a zrejme aj preto ho odporučil svojmu politickému kolegovi. Už dávno sa podľa jeho slov dohadovali, že by mohli ísť spolu do divadla.

Po skončení predstavenia sa Kollár a Matovič zastavili za hercami a pozreli si zákulisie divadla. Ich návšteva však nemusí znamenať len to, že dostali chuť na umenie. Je totiž známe, že SND sužujú finančné problémy. A práve vládni predstavitelia môžu inštitúcii s neľahkou situáciou pomôcť. Mórová dúfa, že práve preto sa politici rozhodli SND navštíviť. „Slovenské národné divadlo nemôže skončiť,“ uviedla herečka. Verí, že predstavením politikov presvedčili a tí vyjdú divadlu v ústrety. „Včerajšie predstavenie bolo plné, čo je dôkazom toho, že ľudia chcú chodiť do divadla a chcú kultúru,“ povedala Mórová.

„Ja by som veľmi rád divadelníkom pomohol v ich ťažkej situácii. Ani jedno slovo o financiách tam však nepadlo. Boli sme s pánom riaditeľom (generálny riaditeľ SND Matej Drlička, pozn. red.), boli sme s hercami, ale o financiách nepadla ani zmienka,“ reagoval Kollár na našu otázku, či plánujú finančne pomôcť divadlu. Ako povedal, o problémoch divadla vie, ale nie je ministrom financií ani premiérom, aby tieto financie vedel uvoľniť. „Budem sa snažiť požiadať pána ministra financií, aby nejaké zdroje pre národné divadlo našiel. Ale nebol to účel včerajšieho stretnutia. Boli sme si len pozrieť predstavenie,“ zdôraznil. Oslovili sme aj ministra financií Igora Matoviča, ale do uzávierky na naše otázky neodpovedal.