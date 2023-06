Kollárova sexi tehuľka Laura už niekoľko dní zaplňuje sociálnu sieť príspevkami, kde sa zdôveruje svojim fanúšikom, že je v túžobnom očakávaní a nevie sa dočkať príchodu svojho malého synčeka na svet. Podľa všetkého by sa príťažlivá blondína mala stať druhýkrát maminou už každú chvíľu.

„Je neuveriteľné koľko lásky a sily je v tehotenstve,“ napísala ešte začiatkom júna blondínka. „A čo, že mne v práci odtečie plodová voda ?!“ pripísala so žartom k ďalšej fotke, kde ju vidno v aute a evidentne smerujúc do práce. Ako je známe Vizváryová vlastní až dve obchody s oblečením v hlavnom meste.

Pred troma dňami prekvapila Laura ďalšou fotkou s veľkým tehotenským bruškom. „Vyzerá to tak, že sa mu nejak nechce von 🤦🏼‍♀️😂," smiala sa tehuľka. "Nejaký typ na krásne meno pre chlapca? Ten náš už mal mať tri mená a nakoniec sa to vždy zmenilo. Tak myslím, že je načase vybrať to správne," poznamenala tiež. Včera zas Laura uverejnila selfie, ako pózuje v elegantných ružových šatách pred zrkadlom. „Poď už von princ môj💙 ,“ pripísala túžobne k snímke.

