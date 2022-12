Kollár o kauze Gorila: Toto je podľa neho na pád ministra vnútra a policajného prezidenta! ×

Vyšetrovatelia, ktorí obvinili Jaroslava H. v kauze Gorila, by mali vedieť aj uniesť dôkazné bremeno, aby to nedopadlo ako naposledy. V opačnom prípade je to na odchod policajného prezidenta i ministra vnútra. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).