Šéf parlamentu Boris Kollár (57) si užíval lyžovačku v známom lyžiarskom stredisku Cortina d'Ampezzo v Taliansku so svojou expartnerkou Andreou Heringhovou (42) a ich deťmi.

Po zaslúženej práci príjemný relax! Známy multiotecko a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár sa ešte koncom decembra prihlásil snímkou z celebritného lyžiarského strediska v Parku Snow na Donovaloch, ktorého je majiteľom. „Každú voľnú chvíľu venujem svojej rodine. Som rád, že teraz ku koncu roka je toho voľna trochu viac a môžem sa mojím deťom venovať naplno. Ako trávite tento čas vy?“ pripísal predseda parlamentu k fotke, kde ho vidno vysmiateho v objatí dcéry Ester.

Aktuálne sa však zdá, že Kollár lyžovačku na slovenských horách vymenil za sladký oddych v známom lyžiarskom stredisku Cortina d'Ampezzo v Taliansku. Svedčia o tom najnovšie snímky a videá politika zo sociálnej siete, kde ukázal zábery z lyžovania na svahoch, ako aj z rozprávkového osemtisícového mestečka.

Kollár do obľúbeného talianskeho lyžiarskeho areálu dorazil len pred pár dňami, no už skoro dva týždne tu trávi zimné prázdniny jeho expartnerka a matka číslo 4 – Andrea Heringhová so svojimi deťmi. Sexi bývalka multiotecka už stihla potešiť fanúšikov viacerými zábermi, kde zvodne pózuje v štýlovom a drahom lyžiarskom outfite. CENU LYŽIARSKEHO OUTFITU HERINGHOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Andrea ukázala svojim sledovateľom zamrznuté jazero v lyžiarskom areáli, ktoré slúži ako klzisko, zjazdové lyžovanie na svahoch, či vzrušujúcu cestu lanovkou. Sexi expartnerka Kollára v Taliansku strávila Nový rok, tu oslavovala pred pár dňami aj svoje meniny a teraz si užíva spoločnosť Kollára, ktorý výletom s Heringhovou poriadne prekvapil! FOTKY KOLLÁRA A HERINGHOVEJ Z LYŽOVAČKY SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Heringhová bola dlhé roky oficiálnou partnerkou multiotecka Kollára, ktorý má doposiaľ 12 detí s desiatimi ženami. Dlhý čas držala prvenstvo v tom, že ako jediná mu porodila dve deti - dcéru Saru Zoe a syna Borisa. Prvá partnerská kríza nastala medzi Kollárom a Heringhovou v roku 2011. Dôvodom bol nový objav politika - Barbora Richterová.

Heringhová sa vraj ťažko zmierovala s tým, že sa novou favoritkou Kollára stala bývalá plavkyňa. Richterová neskôr porodila šéfovi parlamentu šieste dieťa - syna Artura. Otehotnela ešte v čase, keď mal Kollár vzťah s Heringhovou. Minulý rok Richterová porodila Kollárovi aj druhé a zatiaľ posledné dieťa politika – syna Arona.

Známy milovník žien Kollár sa naposledy ukázal s mladou Laurou (28) – hviezdičkou z X Factora, s ktorou si v lete užíval dovolenku v exotickom Dubaji. So štíhlou blondínou s výraznými perami a bujným dekoltom sa politik a podnikateľ stretával už aj v minulosti. Aktuálne sa však zdá, že Kollár po dlhej pauze si opäť užíva spoločnosť svojej bývalej partnerky Herginhovej! FOTKY KOLLÁRA A HERINGHOVEJ Z LYŽOVAČKY SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

