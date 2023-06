Incident medzi Kollárom a Richterovou sa mal stať pred 11 rokmi v ďalekom Miami. Politik tvrdí, že Richterová sa správala k ich spoločnému a vtedy len ročnému synovi Arturovi hrubo a preto ju "prefackal". Ona prišla s úplne inou verziou, podľa ktorej nič bábätku nehrozilo, Kollár ju agresívne napadol a ona upadla do bezvedomia. „Násilie na ženách je pre nás neprijateľné,“ píše sa v stanovisku Demokratov, ktorí mali už včera vyzbieraných 30 poslaneckých podpisov pod návrh na Kollárove odvolávanie.

Volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská si myslí, že je povinnosť poslancov voči všetkým ženám, ktoré zažili domáce násilie, aby sa to predsedovi parlamentu len tak neprepieklo. Násilie zažije na vlastnej koži každá tretia Slovenka! Pod návrh na Kollárovo odvolávanie sa podpísalo 15 poslancov Demokratov, piati z hnutia OĽaNO, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska, Veronika Remišová zo Za ľudí, jeden nezaradený poslanec a pridalo sa aj 11 poslancov SaS. „Odovzdali sme dosť podpisov, aby mohla byť chôdza zvolaná,“ povedala tímlíderka SaS pre spravodlivosť Mária Kolíková.

Na to, aby sa schôdza zvolala, bolo potrebných 30 podpisov, no nakoniec sa ich vyzbieralo 34. „Kollár si myslí, že sa mu to prepečie. Ženy sa nebijú nikdy, ani predsedom parlamentu. Kollár musí odísť z politiky,“ zdôraznila Letanovská. Predseda parlamentu má teraz sedem dní na zvolanie mimoriadnej schôdze o jeho odvolávaní, na ktorej sa bude hlasovať tajne.