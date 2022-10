Situácia na slovenskej politickej scéne je každým dňom napätejšia a „do vlasov“ si skáču slovenskí zástupcovia ľudu naprieč celým politickým spektrom. Najnovšie si servítku pred ústa nedávala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (45), ktorá sa „drsne“ pustila do známej poslankyne NR SR!

Reč je o Anne Záborskej (74), bývalej europoslankyni a kedysi stálici Kresťanskodemokratického hnutia, ktorá je známa svojím neúnavným bojom proti interrupciám. Aj napriek tomu, že jej už v parlamente neprešlo viacero návrhov, ktorými sa snažila sprísniť podmienky, za akých môže žena podstúpiť potrat, slovenskú političku to neodradilo a pred pár dňami prišla s ďalším návrhom v tejto oblasti.

To už nenechalo chladnou europoslankyňu a bývalú členku SaS Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá Záborskej na sociálnej sieti zanechala pomerne ostrý odkaz. „Pani Záborská, koľkokrát ste mali v živote sex? Viac, ako máte detí? Hm. Som drzá, rovno sa za to ospravedlňujem, nikdy by mi ani len nenapadlo, aby som skúmala niekoho intímny život a už vôbec nie staršej dámy, akou je poslankyňa Záborská,“ začala svoj príspevok Ďuriš Nicholsonová.

Slovenskú konzervatívnu političku vyzvala, aby vystúpila zo svojej „ultrakatolíckej bubliny, ktorá uletela úplne mimo realitu“. „Ako poslankyňa máte riešiť problémy občanov, nie agendu bigotných spolkov, ktoré vás pretlačili na kandidátku,“ vyzvala ju europoslankyňa.

V závere svojho príspevku sa tiež priznala, že kedysi porodila mŕtveho chlapca. „Bola som v siedmom mesiaci tehotenstva, keď odrazu ustali pohyby a ja som vedela, že sa niečo stalo. Lekárka povedala, že dieťa je mŕtve a ja musím ísť okamžite do nemocnice,“ zdôverila sa Ďuriš Nicholsonová.



CELÚ SPOVEĎ SLOVENSKEJ EUROPOSLANKYNE SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.