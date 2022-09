Slovensko cez víkend šokovala barová bitka medzi poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou (39) a bývalou tenistkou Romanou Tabák (31) z poslaneckého klubu Sme rodina. Obe zákonodarkyne sa v utorok prvýkrát od incidentu stretli zoči-voči v parlamente. Tam síce zapálili „fajku mieru“, no na polícii, ktorá to rieši, to môže ešte iskriť. Predpokladaný trest je pritom veľmi mierny, ak niektorej z nich neprischne na krku nečakaný paragraf.

Bittó Cigániková na sociálnej sieti opísala, ako mala na ňu Tabák v bare nechutne verbálne útočiť, ťahať ju za vlasy, odísť a po chvíľke sa vrátiť: „Bez slova mi vrazila úder do hlavy.“ Extenistka však opísala inú verziu príbehu. Podľa jej prvých slov v parlamente bola práve ona napadnutá, a preto liberálku udrela: „Za mnou prišla, mne začala nadávať, mňa dvakrát napadla, tak sa bránite.“ Tabák pre TV JOJ prezradila, že v bare mala aj ochranku. Nevysvetlila však, čoho sa obávala, keď ju so sebou priniesla, ani to, prečo ochrankári nezasiahli, keď bola ich klientka napadnutá.

Isté však je, že prípad už rieši polícia, keďže liberálka za SaS podala trestné oznámenie. „Ešte som nebola predvolaná. Určite pôjdem vypovedať,“ povedala Tabák počas prvého rokovania parlamentu od incidentu. Bittó Cigániková sa, naopak, už odmieta k situácii a zraneniam vyjadrovať, lebo sa chce sústrediť na prácu. Podľa nášho zdroja však lekárska správa potvrdila pomliaždeniny a povrchové zranenia Cigánikovej hlavy vo vlasovej časti. Zdá sa teda, že nejde o vážne zranenia.

Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská vysvetlila, že pri ublížení na zdraví hrozia človeku za mrežami dva roky, ale čas liečenia by v tom prípade musel byť viac ako 7 dní. „Ak nebolo ublíženie na zdraví také, ako to vyžaduje trestný zákon, tak by to bol priestupok voči občianskemu spolunažívaniu a v tom prípade je tam finančný trest vo výške maximálne 99 eur,“ vysvetlila. Oveľa horšie to môže byť pre účastníčky fyzického konfliktu v prípade, ak im polícia „prišije“ výtržníctvo: „Môže to napĺňať znaky trestného činu výtržníctva. Tam hrozia tri roky,“ doplnila Kurilovská.

Problémom môže byť pre poslankyne aj to, ako ich incident vníma verejnosť, respektíve aký pohľad to vrhá na parlament. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady sa však situáciou zaoberať nebude. „Parlament nemá schválený etický kódex. Možnosti nášho výboru sú veľmi obmedzené,“ ozrejmila predsedníčka výboru za OĽaNO Anna Andrejuvová (42) s tým, že sa snaží, aby bol aj pre takéto prípady etický kódex čo najskôr schválený.

V galérii si pozrite, čo na incident hovorí Monika Beňová a Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Prečítajte si tiež: